颱風韋帕｜的士十號波加價$150　周國强批無理：心痛司機有樣學樣

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／的士】颱風韋帕襲港，為香港帶來今年首個十號風球。風暴期間，港鐵部分路段停駛，巴士暫停服務，不少緊守崗位的打工仔靠的士往返工作地點。《香港01》實測今個颱風的士市道，由大埔往葵芳需加價70元；至於葵涌青山公路預約的士前往葵芳貨櫃碼頭一帶，15分鐘車程需加價100元才有司機接單，埋單約150元。部分乘客反映加幅達150元。



根據香港法例，的士司機必須按咪錶收費，否則即屬違法。的士小巴商總會會長周國强向《香港01》表示，對的士司機索價高於咪錶收費的行為「有啲心痛」，個人認為不合理，希望業界「做返自己手則」。



《香港01》實測今個颱風的士市道，由大埔往葵芳加價70元。（潘耀昇攝）

十號風球乘的士加價高達150元

十號風球懸掛期間，港鐵暫停所有露天段的列車服務、巴士、小巴均停駛。《香港01》記者實測今個颱風的士市道，經「飛的」應用程式預約的士，由大埔墟港鐵站前往葵芳貨櫃碼頭一帶，剔選正價咪錶收費後，沒司機接單，小費由10元加至60元也無人問津，直至加價至70元，終有司機接單。半小時車程，原價大約210元，連同小費埋單280元左右。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機必須按咪錶收費，即使在十號風球期間都不可以額外收取車資， 任何額外收費均屬違法。（潘耀昇攝）

葵涌青山公路往葵芳貨櫃碼頭 加價100元才接單

部分的士乘客表示加幅高達150元。《香港01》記者從葵涌青山公路預約的士前往葵芳貨櫃碼頭一帶，15分鐘車程原本約50元的車費，加價100元才有司機接單，埋單約150元。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機必須按咪錶收費，即使在十號風球期間都不可以額外收取車資， 任何額外收費均屬違法。（潘耀昇攝）

的士小巴商總會會長周國强。（資料圖片）

周國强：打風加價有啲心痛

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機必須按咪錶收費，即使在十號風球期間都不可以額外收取車資， 任何額外收費均屬違法。的士小巴商總會會長周國强旗下順安車行在八號風球或以上停駛，他接受《香港01》訪問時表示，十多年前網約車未盛行時，的士司機「加20蚊、30蚊都鬧到飛起」，至現在據他了解司機加價100元、300元也試過。

呢啲都唔係我哋想見到，當網約車天價叫車，原來價錢貴都有人接單，有樣學樣，有啲心痛。 的士小巴商總會會長周國强

周國强表示，即使是打風期間，的士司機不按錶收費「個人覺得唔合理」，希望司機「做返自己手則」。