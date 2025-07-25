拔智慧齒致病人口腔及面部多處燒傷　牙醫林錦銳被裁定行為不專業

一名牙醫為病人拔取智慧齒時，未留意手術中的異常狀況，及沒採取足夠預防措施，手術時機器過熱導致病人口腔及面部多處燒傷，更有一處三級燒傷，病人之後需要向整形外科醫生求診，並於全身麻醉下進行修復手術。



病人其後向牙管會投訴該名牙醫，牙管會今日（25日）刊憲裁定該牙醫行為不專業，並發出警告信。



一名牙醫為病人拔取智慧齒時，未留意手術中的異常狀況及沒採取足夠預防措施，手術時機器過熱導致病人口腔及面部多處燒傷。（港大牙醫學院網頁）

案情指，病人於2022年8月2日，到林錦銳牙醫診所拔去下頜右側及上頜右側共兩顆智慧齒。病人接受局部麻醉後，右邊臉感到麻痹，手術期間感到右側口角被強力拉扯，過程持續至少5分鐘。

涉事牙醫沒提供轉介信 聲稱燙傷傷口約兩、三星期後癒合

下頜的智慧齒被拔除後，林錦銳曾為病人的傷口塗上凡士林，其後再拔取上頜的智慧齒。手術後，病人發現右側口角和嘴唇有壓痕，牙醫解釋該處被燙傷，或是手術用手機在進行手術期間過熱所致，傷口約兩至三星期後可癒合。

智慧齒是人的「第三大齒」，即是最裹面、最遲長出的牙齒。（Yingpis Kalayom/unsplash）

病人指，林錦銳及護士只在其傷口塗上凡士林，沒有作出其他即時傷口處理；另外他曾要求林錦銳給他皮膚科或其他相關專科醫生的轉介信，惟林沒有提供。離開診症室後，林錦銳表示就是次拔牙給予折扣及簽發5天病假。

皮膚科醫生：二級燒傷 有水泡和糜爛情況

病人離開林錦銳牙醫診所後，自行向附近的余姓皮膚科專科醫生求診。該醫生診斷病人右下唇和右頜角為二級燒傷，且有水泡和糜爛情況。同日晚上，病人到律敦治及鄧肇堅醫院求診，醫生診斷他右側口角、面部和頰黏膜二級燒傷，並轉接其至瑪麗醫院整形外科。

手術翌日 牙醫方冀安排病人至皮膚科治療

智慧齒手術翌日，林錦銳透過其診所經理跟進病人情況，欲安排其馬上至皮膚科專科醫生處接受治療。同日，余姓皮膚科醫生為病人傷口敷藥，並發現一處三級燒傷的灰色壞死區域。余醫生轉介病人至陳姓整形外科醫生，陳醫生表示需觀察傷口復原進度，再判斷是否進行手術來修復傷口。

求診整形外科 全身麻醉下進行恢復手術

6日後，即8月8日，病人沒有如期到林錦銳牙醫處拆線，其間林錦銳持續致電病人跟進情況。8月13日，陳姓整形外科醫生建議病人進行手術助傷口癒合。病人於8月16日改向劉姓整形外科醫生求診，並於同月23日在全身麻醉下，進行傷口清創手術及縫合傷口，兩日後出院。

根據當日進行智慧齒手術的牙科紀錄照片，病人受傷位置有一個橢圓形傷口，呈壓痕狀態，失去相當於正常情況下近乎整層厚度的唇紅組織，當中至少涉及表皮層和真皮層。另外，8月3日拍攝的壞死組織照片亦顯示，該傷口無法達到初級癒合階段，需藉助切除疤痕或移植皮膚等外科手術。

牙科手術設備。（資料圖片）

牙管會秘書一方的專家指，導致燒傷的可能性有多個，例如手術鑽故障並因而過熱、鑽針未有扭緊在卡盤上，又或面頰的頰軟組織，無被口腔鏡或其他面頰牽開器適當牽開。

牙管會認為林錦銳沒有採取基本的預防措施，罔顧妥善治療及護理病人的責任，傷及病人的嘴唇及面部，其行為嚴重低於註冊牙醫水平，今日刊憲裁定其犯了不專業行為，並向他發出警告信。