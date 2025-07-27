動漫電玩節｜入場需排4小時　有Coser連續三日全勤到場

一連五日的動漫電玩節今（27日）踏入第三日，酷熱天氣下仍然無阻一眾動漫迷和角色扮演者（Cosplayer/Coser）入場。約下午3時，大會宣佈普通門票輪候入場時間約4小時。



有Coser已經連續第三日進場，今天更在開門前約一小時經已排隊等候進場。有Coser指今年的Cosplayer通行證和攝影師通行證加價太大，有攝影朋友因為票價昂貴而放棄進場，亦有Coser認為大會加價幅度合理。



約下午三時，大會預計輪候入場時間為4小時。（張智浩攝）

約下午三時，大會預計輪候入場時間為4小時。（張智浩攝）

約下午三時，大會預計輪候入場時間為4小時。（張智浩攝）

約下午3時，大會預計輪候入場時間為4小時。（張智浩攝）

約下午3時，大會在中環廣場往會展天橋貼告示，指由於人流眾多，現正進行潮水式人流管制，並預計輪候入場時間為4小時。

今年Cosplayer通行證票價由20元加至45元，攝影師通行證票價則由80元加至200元，加價幅度逾一倍。

正扮演遊戲《原神》的愚人眾的Rukia（左）、Jerry（中）和Neo（右）表示過去三日均有入場。（張智浩攝）

正扮演遊戲《原神》的愚人眾的Rukia、Jerry和Neo表示過去三日均有入場，三人共花費了一千多元在網上購買服裝。

Neo首天購買了攝影師通行證入場，但認為價格過於昂貴，「仲要唔畀搭棚（放置腳架），個燈罩大少少又俾舉牌啲人趕。」雖然他認同太多人放腳架會導致過於擠擁，但認為若不能使用大型攝影器材，通行證「唔值200蚊呢個價」。沒有購買Cosplayer 通行證的Rukia則表示，過去三日均是購普通門票入場，今日和昨天上午約9時已經開始排隊等候開門，展覽開放後約15分鐘則已經可以入場。「我第一日就遲咗啲，10點半左右到，就等咗個半鐘。」

正扮演遊戲《星穹鐵道》忘歸人的June認為通行證加價過大。（張智浩攝）

今屆第一日來的June正扮演遊戲《星穹鐵道》的忘歸人，亦是她首次出玩Coser，形容現時心情開心，「因為好鍾意個角色，而且佢套衫好好靚，跟著就覺得不如出下啦。」她表示，整身服裝約花費了900百元。

今年Cosplayer登記證加價逾一倍至45元，有辛搶到Cosplayer登記證的June認為加價太多，「我覺得其實有少少太貴囉，因為你話如果出一日嘅話45蚊，咁可能Okay 啦，但係好多Coser可能每一日會嚟，出足五日咁樣，佢個價格升得太大，唔係個個都可以畀得到錢。」

她指有攝影師朋友因為價格加至200元的攝影師通行證太昂貴而放棄入場。新安排下入場人士需經過主場館Hall 1後，才可以上同人區和Cos Paradise的Hall 3，她認為措施導致Cos Paradise區人流遞減，「因為往年嚟呢度嘅時候，可能大概10時，真係全部都係人，呢個時間都冇乜人我覺得。」

正扮演遊戲《星穹鐵道》藿藿的Ahdow認為大會加價合理。（張智浩攝）

正扮演遊戲《星穹鐵道》藿藿的Ahdow認為大會加價合理。（張智浩攝）

同樣使用Cosplayer通行證入場的Ahdow則認為加價合理，「香港近排個物價都上升咗，咁租場成本都上升咗。」她又指，去年有不少黃牛檔炒賣門票，今年見到情況有改善，但身邊仍有朋友無法買到Cosplayer通行證。

來年升中五的Ahdow正扮演遊戲《星穹鐵道》的藿藿，因為她認為角色非常可愛和性格勵志。Ahdow全身裝束花費了約六百多元，又表示未來兩日都會來動漫節。