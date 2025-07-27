今日新聞8分鐘｜男子墜樓揭悅來4死命案｜16歲仔吸毒亡黑幫男供毒

女子潛入資料收集中心爆竊 職員cctv揭發警到場拉人

荃灣發生企圖爆竊案。昨晚（26日）11時許，有一名女子潛入海盛路11號商業大廈「One Midtown」一間資料收集中心，盜取700元財物，包括鎖匙、電話和現金，職員從閉路電視發現事件，於是和同事趕赴中心和報警。警員接報到場，經調查後以爆竊」罪名拘捕一名33歲黃姓女子，警方正調查被捕女子如何進入涉案公司。

市民倡搞相親活動 李家超嘆歷屆政府沒大推生育

新一份《施政報告》9月發表，行政長官李家超今日（27日）參加首場《施政報告》地區諮詢會，民政事務總署事前揀選地區人士參與。香港生育率低受關注，有市民建議民青局舉辦地區相親活動，「見到電視節目佢哋嗰啲活動就太過高啦，唔係我哋基層需要嘅嘢嚟嘅」，希望讓年輕人認識另一半。局長麥美娟聞言笑逐顏開。

李家超沒正面回應地區相親活動建議，但指關注本港生育率問題，直言「生育方面，改變咗以前政府冇大力推動，宜家大力推動嘅」鼓勵生育措施，政府已推出一系列輔助生育的組合拳，包括托兒服務、2萬獎勵金、免稅等。

益豐大廈大停電 居民撤離 長者要人揹落樓

土瓜灣益豐大廈大停電，數百戶人恐無電過夜！今日（26日）下午4時57分，土瓜灣道239號益豐大廈保安員報案，指懷疑因爆水管，滲水入電錶房，導致電錶冒煙及出現火花，大廈隨即停電。消防員到場後，未見有煙或火。由於擔心漏電，中電已關了總掣及進行檢查。

記者在晚上9時許，以街坊身份致電管理處查詢何時會恢復供應，接線職員稱「唔知喎」，又提到發電泵亦損毀，現時沒有維修時間表。受事件影響，益豐大廈4座大廈均暫無電力供應。中電發言人表示，事件中有904戶、包括3間安老院舍的供電受影響，中電人員趕赴現場支援，並提供流動照明設備及流動電池予院舍，中電會繼續與大廈物業管理處及各方緊密協調，協助益豐大廈盡快恢復供電。

悅來酒店4死命案 父曾為前海關督察 擬8月全家移民

荃灣悅來酒店發生4屍命案，一名男子從酒店墮下，跌落酒店對開關門口街馬路，送院後不治。酒店房內一名女子和兩名男童當場不治，警方正調查4人關係。

現場所見，酒店中層一個窗戶敞開，白色窗簾及外牆染有血迹。

16歲仔疑吸太空油後身亡 警拘17歲黑幫男疑供應毒品

杏花邨發生少年猝死案。昨晚（24日）大約7時，一名16歲少年在盛泰道100號住所暈倒，母親見狀報警。

的士車隊專屬上客區淪公家位 違泊無視抄牌恐失賣點

首支的士車隊獲發正式牌照至今近兩周，意味可使用全港13個車隊專屬停車位上客，分佈在機場、陸路口岸、高鐵站等，最大優勢是較近出入口方便乘客上車。專屬上客區作為的士車隊的一大賣點，但《香港01》發現多區有非車隊的普通的士，甚至網約白牌車，違法霸佔車隊上客位等客，險淪為「公家位」，其中西九龍高鐵站最嚴重，記者下午觀察半小時，廿多輛車停泊的士車隊專屬停車位，惟無一輛屬的士車隊。

違泊車隊專屬停車位可被定額罰款400元。有網約車平台違泊司機直認多次「偷雞」停泊上客從未被抄牌，看中的士車隊上客區位置方便載客。有的士車隊司機對專屬上客區被人「鵲巢鳩佔」感憤怒，不時被迫違法「雙重泊車」才能接客，往往報警半小時後到場處理，都以勸喻方式趕車。

有議員擔心車隊的優勢受影響，促警方加強巡視的士車隊專屬停車位，發現長期霸佔須抄牌以儆效尤。有業界亦認為應增加違泊抄牌標示，甚至設置監控鏡頭增加阻嚇力。運輸署向《香港01》確認有營辦商反映違泊，已去信提醒業界司機勿以身試法。警方回覆《香港01》查詢時說一直關注車輛違例停泊，會調派適當資源執法。

動漫電玩節入場需排4小時 Coser全勤到場

一連五日的動漫電玩節今（27日）踏入第三日，酷熱天氣下仍然無阻一眾動漫迷和角色扮演者（Cosplayer/Coser）入場。約下午3時，大會宣佈普通門票輪候入場時間約4小時。

有Coser已經連續第三日進場，今天更在開門前約一小時經已排隊等候進場。有Coser指今年的Cosplayer通行證和攝影師通行證加價太大，有攝影朋友因為票價昂貴而放棄進場，亦有Coser認為大會加價幅度合理。

地鐵無人讓座 大媽罵哭女乘客喊「上法院！」

港鐵營運的深圳地鐵4號線內，一名長者因無人讓座，而罵哭另一女乘客，目前警方已介入處理。