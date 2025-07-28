瑪麗醫院地盤意外｜發展局停承建商分包商投標資格　勞工處令停工

瑪麗醫院地盤昨日（27日）發生致命工業意外，一名男電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主遭夾斃。​發展局表示，已按規管機制向涉事承建商及分包商發出通知，暫停其工務工程投標資格。勞工處指高度關注事件，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。



瑪麗醫院地盤昨日（27日）發生致命工業意外，一名男電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主遭夾斃。​（羅日昇攝）

瑪麗醫院地盤昨日（27日）發生致命工業意外，一名男電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主遭夾斃，大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

承建商及分包商須進行獨立安全審核 並按結果改善才有望恢復資格

發展局表示，就瑪麗醫院地盤致命工業意外，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商，而涉事分包商則是認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商。

局方指，已於今日（28日）按規管機制向涉事承建商及分包商發出通知，分別即時暫停涉事承建商建築類別及涉事分包商升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置類別的工務工程投標資格。暫停投標資格的規管行動同時適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

瑪麗醫院地盤昨日（27日）發生致命工業意外，一名男電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主遭夾斃，大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

勞工處 ：須待署方信納已採取適當措施消除有關危害才可復工

勞工處則表示，高度關注事件。對於有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，並會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。

處方發言人指，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在相連的升降機槽內進行升降機工程，直至處方信納承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

發言人又指，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。