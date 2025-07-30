日本海嘯｜赴日航班不受影響　港人心情少許受影響仍照「返鄉下」

俄羅斯遠東地區堪察加半島今日（30日）發生8.8級地震，日本沿岸多地發佈海嘯警報。不過，本港今日航班如常飛往日本，有前往被發「海嘯注意警報」的沖繩的遊客指心情有少許受影響，亦有人認為海嘯對沖繩影響不大。



沖繩被發「海嘯注意警報」

日本海嘯警報分為三級，依嚴重性排列分別是大海嘯警報、海嘯警報及海嘯注意警報。日本氣象廳對太平洋沿岸一帶不少地區發海嘯警報，另外一些沿海地區則被發海嘯注意警報，包括沖繩本島地方。

日本氣象廳對日本各區的海嘯警報。（日本氣象廳網站）

赴日航班不受影響

本港今日多班航班仍繼續飛往日本。雖然仙台機場因海嘯警報關閉，令由本港飛往仙台的航班UO890需改降東京，但飛往日本其他地方的航班不受影響。其中，下午3時50分有航班UO824照常飛往沖繩。

今日飛往日本的航班大部分不受影響。（洪戩昊攝）

香港快運今日續有不少航班飛往日本，大批乘客排隊寄存行李。（洪戩昊攝）

港人心情少許受影響仍照「返鄉下」

航班乘客黃先生指，心情有少許受影響，但整體而言不太擔心：「俄羅斯嗰邊震，即係北面震落嚟啦。沖繩喺南面，應該冇乜影響啩。」他表示會盡量逗留在離海較遠的地方，若有甚麼狀況則會向高處移動。

航班另一乘客陳先生則認為沖繩的地理位置並不會受影響，所以完全不擔心，亦沒作任何預備措施。

今日稍後時間，本港續有航班飛往東京。