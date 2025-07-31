日本海嘯｜天文台料餘震震幅減弱　再引發海嘯機會低　暫風險不大

俄羅斯遠東堪察加半島昨日（30日）發生8.8級大地震，堪察加半島及日本北海道都錄到海嘯。香港天文台亦發出海嘯報告，昨日多個潮汐站都錄到約7厘米的海嘯波。天文台署理高級科學主任許大偉表示，之後的餘震震幅會逐步減弱，相信產生海嘯的機會將減低，暫時評估風險不大。



許大偉表示，之後的餘震震幅會逐步減弱，相信產生海嘯的機會將減低，天文台暫時評估風險不大。（天文台YouTube截圖）

天文台署理高級科學主任許大偉表示，海嘯波昨晚7時許來到香港，本港東南沿岸地區較容易看到。不過由於今次海嘯波較弱，與一般海浪無異。一般而言0.5米的海嘯波已經足以推動一架貨車，不過大地震通常發生在太平洋，海嘯波會先經過台灣、呂宋等地，因此香港風險較低。

香港現時的海嘯通報分為二級，如天文台評估對香港影響不大，會發「海嘯報告」；如海嘯波高於0.5米，就會發「海嘯警告」。香港目前發出過9次「海嘯報告」，每次均在0.3米以下，均對本港影響不大。

至於未來會否有餘震、會否影響香港，他說餘震的震幅會比主震減弱，而震幅愈小愈難引發海嘯，天文台目前認為不會構成太大風險。

香港天文台昨日發出海嘯報告，不過鯉魚門村内未見有防護措施。（資料圖片/林子慰攝）

香港地質學會委員吳維斌指，一般而言30厘米的海嘯波已經會令普通成年人站不穩，加上海水會捲帶雜物，因此對所有人類及生物都具有傷害力。他指由於地震發生的時間往往較迅速，因此較難預測，但海嘯影響陸地前，往往會有足夠時間讓監測機構發出預警及疏散市民。