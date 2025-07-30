日本海嘯｜港人鐮倉遇警報下車徒步一小時避難：日本人都跑住落車

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）周三發生8.8級地震，日本多個沿海地區都進入海嘯預警狀態。有今日曾到過神奈川縣鐮倉的港人，向《香港01》分享當時正處於江之島電鐵之上，全車乘客都要撤離，「連日本人都跑住落車」，徒步行走一個半小時，才到了當地一家學校避難，估計學校內有過千人，包括當地人及遊客。



他又提到，當地鐵路、巴士等交通都停駛，到晚上才陸續恢復，而鐮倉站附近的大部份商戶亦未有開門營業。他建議港人在外若遇到同樣情況，應主動向當地人了解情況，可行情況下要「跟大隊」到避難所。



俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）周三發生8.8級地震，日本多個沿海地區都進入海嘯預警狀態，鐮倉一帶交通暫停。（受訪者提供）

有警員等人士協助疏助。（受訪者提供）

正與弟弟在日本旅行的市民陳先生，今日（30日）原本打算到鐮倉及江之島，早上近十時乘搭江之島電鐵途經鎌倉的七里濱站時，突然車長要求乘客全部下車撤離。他又指，由於車長廣播只有日文，因此開初仍不知何事，但見到「連日本人都跑住落車」，神色緊張，便「跟大隊」離開，之後始知有海嘯預警，要到高地暫避。

當地有學校開放作避難場所。（受訪者提供）

當地有學校開放作避難場所。（受訪者提供）

陳先生又提到，車站前的平交道在列車停靠後一直關閉，車站一員忙著枱起柵欄，無暇帶乘客到高地，不少乘客跟隨當地人前往山上暫避。之後他們再沿山邊徒步前往鐮倉站，發現JR列車服務已全面停駛，最後到了當地一間用作避難場所的學校暫避。

陳先生獲分發防災食品及水。（受訪者提供）

陳先生獲分發防災食品及水。（受訪者提供）

當地有學校開放作避難場所。（受訪者提供）

他提到學校本來只開放兩層，但其後變為全校開放，估計有過千人到了學校暫避，包括遊客及當地人。校內氣氛平靜，有義工及老師向在場人士派發防災用的餅乾和水，首嚐防災食品的陳先生又形容餅乾「味道幾好」。當地有電視台全程直播各國沿海地區的情況，而當地部門更預測海嘯最高或達到3米，他又憶述電視台播放有房屋被海嘯整間沖走的資料片段，當下感到震撼。

下午預警解除，但鐮倉站一帶的交通，包括巴士、鐵路等，都未恢復。（受訪者提供）

車站附近大部分商店下午未有營業。（受訪者提供）

下午預警解除，但鐮倉站一帶的交通，包括巴士、鐵路等，都仍未恢復，不少遊客都在車站等待列車恢復；車站附近的遊客點小町通商店街，大部分店都未有營業。當地市政廳則安排多架小貨車，接載旅客及民眾到較內陸、仍有運作的戶塚站，陳先生提到，市政廳估計有過百人，要排隊約一小時才能上車，離開鐮倉。

陳先生提到，因為今次海嘯預警，最終沒有去到江之島，感到可惜，但認為「無得怨，始終係天災」。他又提到，除了預警當下有緊張，其他時間心情仍感到平靜，只希望預警盡快解除。他又建議港人如外遊時遇到同樣情況，應主動向當地人了解情況，可行情況下要「跟大隊」避難。