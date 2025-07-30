日本海嘯｜海嘯波抵港　天文台晚上石壁潮汐站錄得7厘米水位異常

俄羅斯堪察加今日（30日）發生8.8級大地震，引發多地海嘯，日本、台灣、美國夏威夷均發出警報。



本港天文台下午1時30分發出海嘯報告，指若海嘯持續，將會於今日下午5時左右到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計只會比正常潮水高度高出約10厘米或以下。天文台表示，下午約6時40分及7時16分，於大嶼山南部石壁潮汐站觀察到7厘米的水位異常，料由海嘯波引起。



2025年7月30日，俄羅斯沿海城鎮受海嘯衝擊 （Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences/Handout via REUTERS）

天文台寶珊寬頻地震站在地震發生約9分鐘後、7月30日上午7時33分（協調世界時7月29日23時33分），探測到地震波。（天文台圖片）

天文台科學主任（陳維洵 許大偉）今晚發表網誌《2025年7月30日俄羅斯堪察加8.8級大地震》，指出俄羅斯堪察今早發生8.8級大地震，屬於淺層地震該地距離香港約5,140公里，相距較遠，故本港沒有震感。本港寶珊寬頻地震站探測到的地震波形顯示P波於香港時間7月30日上午7時33分到達地震儀，即地震發生後約9分鐘。

天文台指出，是次大地震引發的海嘯，在日本本州久慈港、八丈島及中之島分別記錄到約1.3米、0.8米及0.4米的海嘯波。

港天文台計算的海嘯走時圖。（天文台圖片）

7月30日香港石壁潮汐站的水位（藍色線）和水位異常時間序列（綠色線，通過減去61分鐘移動平均值濾波來除去潮汐變化），紅圈表示最大距平約為7厘米。（天文台圖片）

首一兩個抵達香港海嘯波波幅很小 未能觀察得到

天文台原預計海嘯波會在今日下午約5時抵達香港，但首一兩個抵達香港的海嘯波的波幅很小，未能觀察得到。

隨後天文台在下午約6時40分及7時16分左右，於石壁潮汐站觀察到約7厘米的水位異常，估計是由隨後抵達的海嘯波所引起的，之後海嘯波幅逐漸減弱。

石壁潮汐站位於香港西南邊、大嶼山南部位置。（天文台圖片）

石壁潮汐站7月30日錄得水位與預測相若。( 天文台圖片）

震中位置地震發生頻繁 太平洋板塊向北美板塊下方俯衝

天文台分析，俄羅斯堪察加位於北美板塊與太平洋板塊的聚合交界，是環太平洋地震帶的西北角，地震發生頻繁。在地震發生的位置，太平洋板塊相對於北美板塊以每年約80毫米的速度向西北方向移動，並向北美板塊下方俯衝。

該逆斷層構造若然在海底發生大地震，並且屬淺層地震的話，會令地殼釋放的彈性能量引發海水波動，形成海嘯。

俄羅斯堪察加位於北美板塊與太平洋板塊的聚合交界，是環太平洋地震帶的西北角，地震發生頻繁。（天文台圖片）

這次地震的震源機制（左）及相應的斷層運動（右）。（天文台圖片）

從聯合國教科文組織政府間海洋學委員會「海平面監測站設施」網頁]上觀察到位於日本父島所錄得的水位變化。（天文台圖片）

1952年堪察加9級大地震 本港錄得15厘水位異常

翻查紀錄，堪察加在1952年11月4日曾發生9.0級大地震，其引起的海嘯傳播至太平洋各處，本港亦曾錄得15厘米輕微水位異常。

2025年7月30日，俄羅斯堪察加半島發生大地震，日本氣象廳其後發布海嘯警報。圖為宮城縣石卷市，有民眾步行到高處的日和山公園觀看沿海地區情況。（Reuters）

天文台教應對海嘯：如靠近岸邊應走上3樓以上暫避

天文台提醒，港人外遊時如遇到海嘯的前兆現象，應盡快遠離岸邊或淺水水域，前往內陸或高地；在陸上靠近岸邊的人士，應前往高處或結構穩固的建築物上層（3樓以上）暫避，不要等待海嘯警告才行動。

天文台表示，官方警報一般會透過電台、手機短訊、戶外廣播、電視或電話通知等多種渠道發布。海嘯可能反覆來襲，因此警報未解除前應遠離海邊。若已被海嘯波及，緊抓固定物（如大樹、欄杆）或爬上大型漂浮物自保。海嘯發生後，仍需持續警戒，不可鬆懈，並注意環境安全，避免涉水、接近倒塌電線或積水區。