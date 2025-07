日本海嘯｜海嘯波抵港　天文台晚上石壁潮汐站錄得7厘米水位異常

俄羅斯堪察加今日(30日)發生8.8級大地震,引發多地海嘯,日本、台灣、美國夏威夷均發出警報。



本港天文台下午1時30分發出海嘯報告,指若海嘯持續,將會於今日下午5時左右到達香港,並會每5至60分鐘再次出現,預計只會比正常潮水高度高出約10厘米或以下。天文台表示,下午約6時40分及7時16分,於大嶼山南部石壁潮汐站觀察到7厘米的水位異常,料由海嘯波引起。



2025年7月30日,俄羅斯沿海城鎮受海嘯衝擊 (Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences/Handout via REUTERS)