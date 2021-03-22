男女學生涉藏腐蝕液體案　休班警稱初時懷疑是汽油彈　曾點煙測試

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-22 20:29

兩名男女學生去年11月18日於葵涌紀律部隊宿舍附近被一名休班警員截查，被搜出疑載有腐蝕性液體的玻璃瓶，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（22日）在西九龍裁判法院審訊。證人供稱，他案發時居於該宿舍，因該處之前曾遭人擲汽油彈，故他休班時也在附近巡邏，並見兩名被告，遂截停二人，並在男被告背包發現玻璃瓶。他承認曾倒出樽內液體在地上用香煙測試是否汽油彈，並直認用了愚蠢方法。

被告姓冼男生（17歲）和湯嘉欣（ 20歲）均為學生，二人被指於2019年11月18日在葵涌葵馥苑附近管有一瓶腐蝕性液體，一片懷疑漂白錠被裹在玻璃瓶外，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。姓冼男生被搜出一部對講機，被加控一項無牌管有無線電通訊器具。

宿舍日前遭人擲汽油彈

警員吳太盛作供稱，他居住的宿舍日前遭人投擲汽油彈，故休班時到樓下巡視，他見被告湯嘉欣舉起手機拍攝宿舍，之後離開，他認為二人行徑可疑，遂截停他們。

曾倒液體在地上

吳太盛指，他在姓冼男生背囊搜出玻璃瓶，盛有濃稠黑色液體，瓶外包著一片直徑為2至2.5cm的疑是白色錠的助燃劑，懷疑玻璃瓶是汽油彈，冼解釋酒樽是在旺角拾獲的。他表示曾倒出樽內液體在地上，點起香煙測試以驗證玻璃瓶是否汽油彈，他承認使用了「愚蠢方法」。

案件編號：WKCC4307/2019