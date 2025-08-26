賽馬會智家樂計劃一連3日舉行　分享家庭服務應用資訊及通訊科技

「賽馬會智家樂計劃」今天（26日）起一連三日舉行以「引領家庭融入數碼時代」為題的成果分享暨國際研討會，總結計劃經驗，並邀請本地和海外專家講者就資訊及通訊科技在家庭服務應用上分享。



「賽馬會智家樂計劃」成果分享暨國際研討會2025吸引約300名業界人士親臨現場參加，來自大灣區及海外的線上參加者亦超過300人。（馬會提供圖片）

成果分享暨國際研討會今天舉行開幕典禮，由勞工及福利局局長孫玉菡、賽馬會董事胡家驃、浸會大學校長衞炳江、以及香港大學副校長（大學拓展）汪揚主禮。馬會指研討會吸引約300名業界人士親臨現場參加，來自大灣區及海外的線上參加者亦超過300人。

今年研討會除了主題論壇「開拓前行之道：以數碼創新建構新世代家庭服務」外，亦設多場專題演講，分享該計劃成功案例及本地實踐經驗，促進本地與海外專家、專業人士、非政府組織及學術界之間的互動，就科技與數據在家庭服務創新與效能提升方面作知識交流，並為未來合作與可持續發展建立網絡與平台。

「賽馬會智家樂計劃」成果分享暨國際研討會，開幕主禮嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡（右二）、賽馬會董事胡家驃（左二）、浸會大學校長衞炳江教授（右一），以及香港大學副校長（大學拓展）汪揚教授（左一）。（馬會提供圖片）

胡家驃表示，該計劃結合跨界別力量，提升家庭服務的效率和質素，推動業界數碼轉型，七年多以來取得豐碩的成果。

馬會表示，該計劃透過四個範疇協助綜合家庭服務中心及綜合服務中心運用資訊及通訊科技，提升家庭服務效能。計劃建立了全港首個專為家庭服務設計的跨機構服務管理系統i-Connect，協助中心減輕人力資源和行政工作的壓力，並幫助識別高危個案，提升運作效率及服務質素。

香港賽馬會董事胡家驃在「賽馬會智家樂計劃」成果分享暨國際研討會2025上致辭。（馬會提供圖片）

數據分析系統則有助中心主管及前線人員分析包括來自i-Connect的數據，加強服務規劃與風險評估能力。計劃亦協助中心結合面對面及線上服務，發展創新、符合個別中心需要的混合服務模式，並為他們提供培訓及支援。計劃亦致力提升業界應用資訊及通訊科技的能力，為社工提供各類培訓，並開發了一個香港家庭服務電子資源庫，蒐集多元實用的參考資訊推動家庭服務的創新。

「賽馬會智家樂計劃」獲香港賽馬會慈善信託基金撥捐近3.3億元策劃及推行，聯同香港大學及浸會大學協助全港26所非政府機構營運的綜合家庭服務中心及綜合服務中心，透過善用資訊及通訊科技來提升家庭服務效能。計劃同時提供培訓及服務數據分析，推動家庭服務創新及數碼轉型，以達致促進家庭和諧的目標。計劃自2018年起已惠及服務使用者超過34萬人。