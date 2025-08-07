單車隊涉舌戰小巴司機　兩男女認未使用單車徑等罪　各罰款1千元

4名單車友去年底在太和公路踩單車期間，疑不滿後面小巴向他們響咹，單車友涉停車與小巴司機爆粗舌戰，4人被控在公眾地方擾亂秩序，未有使用單車徑，及在行人路上騎踏單車等罪，案件今（7日）在粉嶺裁判法院再訊。兩男女承認在行人路上騎車兩罪，各被判罰1000元，餘下兩被告押後至9月16日答辯，一人將與控方商討以其他方式處理案件。



4名被告：曾力謙（28歲，金融從業員）、朱穎軒（43歲，項目經理）、張志鍵（28歲，物管人員）及李蔚君（45歲，客戶服務員）。前3人同被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，另4人全被控沒有在已劃給單車使用的道路上騎踏罪，及無明顯需要而在行人路上騎踏單車罪。案發於2024年12月14日大埔太和路大埔公路大窩段。張及李今承認涉及單車使用的兩罪。

認罪被告張志健。(陳曉欣攝)

認罪女被告李蔚君。(陳曉欣攝)

兩名不認罪的被告：曾力謙(左)及朱穎軒(右)。(陳曉欣攝)

案情指，事發當日早上8時許，小巴司機在涉案路段駕駛，4被告與另外兩人在小巴前面騎單車，沒使用單車徑。小巴想「爬頭」而響咹，張志鍵曾打手勢示意其他人讓小巴上前，一名現被通緝男子擋在小巴前，小巴遂再次響咹。其後在等燈時，張和李踩上行人路離開。各人被小巴行車攝錄儀和乘客拍到，因而被捕。

張和李在警誡下承認在馬路上騎車，張稱車路更快更暢通，李則指不知單車徑入口在哪。兩人求情指現在後悔不已，不會重犯。署理主任裁判官香淑嫻判兩人各罰款1000元。

4名單車人士與小巴司機疑因為駕駛問題發生口角。(網上影片截圖)

案件編號：FLCC 1120/2025