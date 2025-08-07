李嘉誠推半自傳《光中回首》　談何以「出世態度，做入世事業」

長和系創辦人李嘉誠推出半自傳《光中回首》，講述其興建慈山寺及與佛學的緣。其中一章提及慈山寺「以水供佛」，有別於俗世的燒香拜佛，原因是李認為大量燒香會構成環境問題，亦為動物帶來火災隱患，形容是「慢心之過」。書本暫時不作出售，只供有緣人。



長和系創辦人李嘉誠推出半自傳《光中回首》，講述其興建慈山寺及與佛學的緣，別注版封面是位處慈山寺的觀世音菩薩。

《光中回首》提及截至2025年中，李嘉誠共捐獻35億元買地、興建及營運慈山寺。書本不僅是關於慈山寺的故事，更是探討如何在現代社會中，將傳統智慧與當代價值結合，以「出世之態度，做入世之事業」 。

書本提及慈山寺「以水供佛」，有別於俗世的燒香拜佛，原因是李嘉誠認為大量燒香，不僅可能構成環境問題，更對寺院旁邊廣闊的山林和棲息其中的動物帶來火災隱患，形容這是一種「慢心之過」。

長和系創辦人李嘉誠推出半自傳《光中回首》，講述其興建慈山寺及與佛學的緣。（資料圖片／視覺中國）

長和系創辦人李嘉誠推出半自傳《光中回首》，講述其興建慈山寺及與佛學的緣。圖為慈山寺。(慈山寺相片)

此外，書本第五章取題「淨土無我也無畏」，講述關於功德箱的故事。慈山寺最初按慣例設立功德箱，惟李嘉誠建議移除，憂慮對信眾構成無形的捐款壓力。

團隊解釋設置功德箱是為了提醒信眾修福，具傳統意義。李未立時否定，反而問了一個問題：「不是說功德和福德有具體分別嗎？設功德箱會不會是在多方面有所誤導？」 他提議將功德箱設於非當眼處，讓有心人因發心才去尋找功德箱，而不是「見箱解囊」。所收集的善款將不納入慈山寺帳戶，並全數撥捐有益社會的慈善團體，使社會大眾受惠。