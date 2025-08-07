大埔新娘潭路山泥傾瀉路段　預計今晚10時重開北行行車線及行人路

大埔新娘潭路周二（5日）在黑雨警告生效期間發生山泥傾瀉，行車線全線臨時封閉，導致烏蛟黱村通往大埔的唯一道路中斷。至今日（7日），路政署表示經連日復修，加上天氣穩定，工程進度得以加快，預計今晚10時可重開北行行車線，實施單線雙程行車，供私家車和小巴等輕型車輛通行，同時重開行人路。



路政署今（7日）表示經連日復修工程，加上天氣穩定，工程進度得以加快，預計今晚10時可重開北行行車線實施單線雙程行車，供私家車和小巴等輕型車輛通行，同時重開行人路。（路政署Facebook）

路政署表示，大埔新娘潭燒烤場以南的新娘潭路，自周二因持續暴雨，下方斜坡發生山泥傾瀉，導致南行行車線嚴重損毀，需全線臨時封閉。

經署方聯同承建商連日進行復修工程，加上今日天氣穩定，工程進度得以加快，預計今晚10時可重開北行行車線實施單線雙程行車，供私家車和小巴等輕型車輛通行，同時重開行人路。

運輸署指承建商出動多部大型機械，利用堆石填方緊急鞏固斜坡，並加派人手進行噴漿及清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥。署方同時調派小型無人機隊到現場進行測量工作，從高空拍攝多角度高清影像和影片，協助準確掌握山泥傾瀉的位置、附近泥土的鬆散程度，以及山泥傾瀉源頭等資料，以準確計算所需的堆石填方數量；而土木工程拓展署填料庫亦不分晝夜為本署供應足夠堆石填方，令工程得以順利進行。