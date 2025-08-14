兒童汽車椅｜新例11月生效　運輸署：選購首考慮適用身高體重範圍

【消委會／選擇月刊／兒童汽車座椅／兒童carseat／Car seat】消委會今日（14日）出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅。為配合11月起有關車上使用兒童束縛設備新規定，運輸署提醒車主，選擇兒童束縛設備時，首要考慮是按產品適用的身高及／或體重範圍來挑選，年齡僅作參考，並應選擇符合法例要求的兒童束縛設備。



消委會今日出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅。（消委會提供圖片）

消委會今日公布兒童汽車座椅測試報告，提到其中5款在舒適程度表現優秀，大部分樣本做工大致良好。總評方面，4款樣本獲最高4.5分，包括售價2,380元的Britax Römer BABY-SAFE CORE，媲美售價4,860元的Doona i + Doona i ISOFIX。

運輸署提醒車主，選擇兒童束縛設備時，首要考慮是按產品適用的身高及／或體重範圍來挑選。（運輸署Facebook圖片 )

為減低交通意外中兒童死亡或重傷風險，今年11月1號起，8歲以下兒童乘客而身高少於1.35米，不論坐私家車前排或後排，都一定要使用兒童束縛設備；而8歲以上或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

運輸署提醒車主，選擇兒童束縛設備時，首要考慮是按產品適用的身高及／或體重範圍來挑選，年齡僅作參考，並應選擇符合法例要求的兒童束縛設備，建議參閱消委會詳細測試結果，為小朋友出行做好準備。