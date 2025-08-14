消委會兒童汽車安全座椅｜Joie等3樣本被評保護力較弱【附總評】

【消委會／選擇月刊／兒童汽車座椅／兒童carseat／Car seat】消委會今日（14日）出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅，發現三款樣本在正面或側面撞擊保護能力較弱。另外，其中Joie一款售3,390元的樣本，在進行正面撞擊測試時，繫於假人身上的汽車安全帶會輕微勒住頸部。



消委會今日出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅。（資料圖片）

消委會公布兒童汽車安全座椅測試報告評分

【樣本名稱／售價／產地／總評（最高5星）】

．適用於初生至大約1歲

Nuna PIPA urbn／$2880／中國／4.5星

．適用於初生至大約1歲半

Doona +Donna i ISOFIX BASE／$4860／中國／4.5星

Cybex Cloud T+Base T／$5898／中國／4.5星

Britax Romer BABY-SAFE CORE／$2380／中國／4.5星

Cybex CLOUD T／$3199／中國／4星

Maxi-Cosi Pebble 360 Pro／$2799／中國／4星

Maxi-Cosi Pebble 360 Pro+FamilyFix 360 Pro／$5398／中國／4星

Britax Romer BABY-SAFE5Z+FLEX BASE 5Z／$7760／德國／3.5星

Donna i／$3480／中國／3.5星

Britax Romer BABY-SAFE5Z2／$3780／德國／3.5星

．適用於初生至大約4歲

Nuna PRUU／$4980／中國／4星

Maxi-Cosi Mica 360 Pro／$5699／中國／4星

Cybex Sirona T i-Size+Base T／$6998／中國／3.5星

Joie i-Spin 360 R／$3390／中國／3.5星

．適用於初生至大約12歲

Joie i-Spin XL／$3980／中國／3星

．適用於大約1歲至4歲

Joie i-Spin 360 E／$2980／中國／4星

Maxi-Cosi Pearl 360 Pro+FamilyFix 360 Pro／$5698／中國／4星

Britax Romer DUALFIX 5Z+FLEX BASE 5Z／$6660／德國／3.5星

．適用於大約1歲半至12歲

Britax Romer EVOLVAFIX／$3480／中國／3.5星

．適用於大約4歲至12歲

Cybex Solution T i-Fix／$2599／中國／4星

AVOVA Sora-Fix／$2980／德國／4星

Britax Romer／$2780／中國／4星



消委會今日出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅。（消委會提供圖片）

8歲以下兒童坐私家車11.1起須用束縛設備

政府早前通過修例，今年11月1日起，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備。消委會新一期《選擇》月刊，引用國際消費者研究及試驗組織（ICRT）為今年新款兒童汽車安全座椅進行的測試報告，涵蓋當中22款在本港有售的型號，售價由2,380元至7,760元（連獨立底座）。測試項目包括安全程度、使用方便及舒適程度，並檢測樣本的布料是否含有或會否釋出有害物質 。

正面測試把安全座椅樣本連同假人安置於私家車的車架內，並以時速64公里進行正面撞擊，量度假人身體的主要部位所承受的撞擊力及「受傷」程度，以評估安全座椅的保護能力，其中5款來產自中國的樣本同獲最高5點評分。

Joie i-Spin XL正面撞擊測試安全帶會輕微勒住頸部

兩款樣本在此方面獲最低3點評分，包括適用於初生至約12歲兒童的 Joie i-Spin XL及適用於約1歲半至12歲兒童的Britax Römer EVOLVAFIX，其中前者繫於假人身上的安全帶會輕微勒住頸部，而在測試中，於假人身上量得的受力數值較高。

至於側面撞擊，測試模擬兒童乘坐的汽車遭另一輛汽車以時速50公里從側面撞擊，並量度假人身體的主要部位所承受的撞擊力及「受傷」程度。10款樣本保護能力較佳，獲最高5點評分，而適用於約4歲至12歲兒童的Britax Römer DISCOVERY PLUS 2在測試中，於假人身上量得的受力數值較高，僅獲3.5點評分。

Nuna PIPA urbn等4樣本同獲4.5分最高

總評方面，適用於初生至約1歲嬰孩的 Nuna PIPA urbn（售價2,880元） 、適用於初生至約1歲半嬰孩的樣本 Doona i + Doona i ISOFIX（售價4,860元）、Cyber Cloud T+ Base T(售價5,898元)、Britax Römer BABY-SAFE CORE（售價2,380元），同獲4.5分。11款樣本獲4分，6款樣本獲3.5分，Joie i-Spin XL（售價3,980元）獲最低3分。