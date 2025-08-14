消委會兒童汽車椅｜Britax Romer$2380型號性價高　附5大舒適樣本

【消委會／選擇月刊／兒童汽車座椅／兒童carseat／Car seat】消委會今日（14日）出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅，提到其中5款在舒適程度表現優秀，大部分樣本做工大致良好。總評方面，4款樣本獲最高4.5分，包括售價2,380元的Britax Römer BABY-SAFE CORE，媲美售價4,860元的Doona i + Doona i ISOFIX。



Britax Römer BABY-SAFE CORE為今次測試中其中一款總評最高樣本。（Britax Römer官網）

消委會今日出版新一期《選擇》月刊，引用國外測試市面上22款兒童汽車座椅。（消委會提供圖片）

消委會新一期《選擇》月刊引用國際消費者研究及試驗組織（ICRT）為今年新款兒童汽車安全座椅進行的測試報告，涵蓋當中22款在本港有售的型號，售價由2,380元至7,760元（連獨立底座）。測試項目包括安全程度、使用方便及舒適程度，並檢測樣本的布料是否含有或會否釋出有害物質 。

報告指，五款樣本在舒適程度表現優秀，獲4.5分評分，包括Nuna PIPA urbn、Britax Römer BABY-SAFE CORE、Cybex Cloud T、Doona i、Britax Römer BABY-SAFE 5Z2，以樣本聲稱適用的身高及體重範圍的兒童作評審，可提供較寬敞的乘坐空間。

報告又指，12款樣本的說明書及標籤都清晰易明，獲4點或4.5點評分；14款樣本做工大致良好，而且方便清洗，獲4點評分。

標籤說明獲4分或以上樣本

總評方面，適用於初生至約1歲嬰孩的 Nuna PIPA urbn（售價2,880元） 、適用於初生至約1歲半嬰孩的樣本 Doona i + Doona i ISOFIX（售價4,860元）、Cyber Cloud T+ Base T（售價5,898元）、Britax Römer BABY-SAFE CORE（售價2,380元），同獲4.5分。11款樣本獲4分，6款樣本獲3.5分，Joie i-Spin XL（售價3,980元）獲最低3分。

消委會公布兒童汽車安全座椅測試報告評分

．適用於初生至大約1歲

Nuna PIPA urbn／$2880／中國／4.5星

．適用於初生至大約1歲半

Doona +Donna i ISOFIX BASE／$4860／中國／4.5星

Cybex Cloud T+Base T／$5898／中國／4.5星

Britax Romer BABY-SAFE CORE／$2380／中國／4.5星

Cybex CLOUD T／$3199／中國／4星

Maxi-Cosi Pebble 360 Pro／$2799／中國／4星

Maxi-Cosi Pebble 360 Pro+FamilyFix 360 Pro／$5398／中國／4星

Britax Romer BABY-SAFE5Z+FLEX BASE 5Z／$7760／德國／3.5星

Donna i／$3480／中國／3.5星

Britax Romer BABY-SAFE5Z2／$3780／德國／3.5星

．適用於初生至大約4歲

Nuna PRUU／$4980／中國／4星

Maxi-Cosi Mica 360 Pro／$5699／中國／4星

Cybex Sirona T i-Size+Base T／$6998／中國／3.5星

Joie i-Spin 360 R／$3390／中國／3.5星

．適用於初生至大約12歲

Joie i-Spin XL／$3980／中國／3星

．適用於大約1歲至4歲

Joie i-Spin 360 E／$2980／中國／4星

Maxi-Cosi Pearl 360 Pro+FamilyFix 360 Pro／$5698／中國／4星

Britax Romer DUALFIX 5Z+FLEX BASE 5Z／$6660／德國／3.5星

．適用於大約1歲半至12歲

Britax Romer EVOLVAFIX／$3480／中國／3.5星

．適用於大約4歲至12歲

Cybex Solution T i-Fix／$2599／中國／4星

AVOVA Sora-Fix／$2980／德國／4星

Britax Romer／$2780／中國／4星



消委會建議家長為子女選擇安全座椅時，應選擇符合新修訂的《道路交通（安全裝備）規例》所接納的規格或標準的型號，選擇產品時應以身高或體重作考慮條件，並帶同子女親身試坐，並嘗試各種調校。消委會又提醒，曾經歷交通意外的安全座椅，即使表面無損壞，但內部機械結構可能已受損，因此不宜再用，又指二手安全座椅難以保證其從未受撞擊。