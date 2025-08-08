地盤工代父出頭誤殺和事老　官稱無意殺人卻帶來悲痛後果　囚30月

地盤工接父電話，父要求他到黃大仙與幫他質問一名有積怨的同業，地盤工到場後代父出頭，一名男子充當「和事老」著地盤工停手，地盤工卻雙手推「和事老」胸口令他倒地，「和事老」當場口吐白泡兼左耳出血，兩日後死亡。地盤工事後到警署自首。他今(8日)在高等法院承認誤殺，求情信稱，其父在他拘留期間亦離世，他已明白事主家人喪親之痛，向他們道歉，希望獲對方原諒。法官譚耀豪指本案屬不幸事件，地盤工無意殺死事主，惟他的行為帶來悲痛後果，判他入獄2年半。



被告章慶樂，34歲，地盤工人。他被控於2024年1月29日，在黃大仙東頭(二)邨旺東樓地下7-11便利店外非法殺死陳坤(59歲)。

案發於黃大仙東頭（二）邨一間便利店對開；事主陳坤後腦着地重創，現場遺下大灘血漬。（讀者提供）

案發現場為黃大仙東頭（二）邨一間便利店對開。（左朗星攝）

事發後死者的朋友事後在場點煙「拜祭」。（左朗星攝）

被告父去年底去世

法官判刑時引述被告的背景，透露他有多項案底，包括藏毒、未獲授權而取用運輸工具和不小心駕駛等。此外，他曾因搶劫罪，於2022年被判囚40個月。法官亦透露，被告父親於2024年底去世，被告當時被還押，無法出席父親的喪禮。

求情信向死者家人致歉

被告在求情信指，已對事件深感後悔，願接受處罰。他又指其父親去年離世，他因此明白死者家人的喪親之痛，向死者家人致歉，望獲得他們的原諒。

事主倒地被告即離開現場

法官指，本案屬不幸事件，被告無意殺死事主，惟他的行為帶來悲痛的後果。事主倒地和失去知覺後，被告離開現場，沒有替他召來救護車。法官強調，事件令一個無辜的人喪命，需判處阻礙性刑罰。此外，法官亦考慮被告有多項案底，包括涉及暴力的搶劫案底。

法官以監禁4年為量刑起點，因被告認罪等因素而作出減刑，最終判他監禁2年6個月。

被告父酒後行為令人側目

案情指，劉漢平和被告父親均於黃大仙東頭鄒開設回收公司，劉因此認識被告一家。但留不滿被告父親一些醉酒後的行為，兩人因而有積怨。劉有時會在旺東樓的便利店外和鄰居及事主陳坤等人飲酒。被告父間中亦會出現，但其酒後行為令人側目。

被告父曾因酒後在花糟小便與劉起爭執

於2023年9月，劉在便利店外飲酒時，被告父在旁邊的花糟小便，兩人曾爭執並打架，並雙雙被捕，其後獲釋。自此他們的關係更差。

至2024年1月29日晚上6時許，劉和陳坤等多人在便利店外飲酒，被告父即打電話。數分鐘後，被告和另外兩男出現，並包圍劉，被告番質問劉為何上次襲擊其父親，又捉著劉的衣領，劉則稱事件已過去。

雙手推陳胸口令陳後腦著地

陳坤捉著被告手肘，著他不要打架。被告便放開劉的衣領，面向陳。他用雙手推陳的胸口，陳因此向後跌，後腦著地。陳繼而口吐白沫，左耳和後腦流血，並失去知覺。與劉飲酒的兩名男子檢查陳的情況時，被告仍然想衝向陳，但遭擋開。事件報警後，被告即離開現場。陳被送院救治，醫生檢查後發現他腦內出血。他於同月31日凌晨，宣告不治。

被告事後到警署自首

被告其後向警署自首，警誡下稱是其父親致電他，著他到現場，向「阿平」質問為何上次襲擊被告父親。

案件編號：HCCC176/2025