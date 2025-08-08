資深大律師胡漢清涉不小心駕駛被票控　案件10.14開審

資深大律師胡漢清涉於去年8月在西半山景雅花園外不小心駕駛，以及沒有在要求下提供資料，被控兩項交通傳票。案件今（8日）於東區裁判法院進行審前覆核，胡以輪椅代步出庭，辯方爭議有關行車紀錄儀的呈堂性，以及提出認罪協商。裁判官林子康將審訊定於10月14日，預計審期1天，控方須於4星期內向法庭確認上述事項。



被告胡漢清（73歲）被控兩項傳票控罪，指他於2024年8月14日下午5時57分，於羅便⾂道103號景雅花園外⾯ ，在道路上不⼩⼼ 駕駛一輛私家⾞，以及有⼈提出告發 ，指稱⾞ 輛司機在上述同時同地，曾犯有本條例所訂罪 ⾏，即［危險駕駛］，⽽他⾝為當時該⾞輛的登記⾞主 ，沒有在 2024年8⽉21⽇後21 天內 ，向通知書內指明的警務⼈員 ，供給⼀份 按通知書內指明格式及簽署的書⾯陳述 ，提供該被指控罪⾏發⽣時之司機的姓名、地址及駕 駛執照號碼及 （如有的話）你與該上述司機的關係 。

被告胡漢清。(陳蓉攝)

控方透露，將傳召3名證人，包括目擊事件及提供行車紀錄儀的車主、保安及發出通知書的交通警員。

胡稱願承認橫越雙白線傳票

胡親自出庭應訊，並稱曾因索取相關的行車紀錄片段，向警方申請延期提交資料，惟警方其後回覆指，未能提供有關資訊，他翌日已提供他們所要求的資料，望控方可將此加入案情撮要，以節省傳召證人的時間。胡續指出，願意承認另一項較輕有關橫越雙白線的傳票控罪，望控方可作考慮。控方回應指，會再與警方確認有關事項，及向律政司反映有關的認罪協商。

案件編號：ESS1945、1946/2024