《活潑好動　引人注意的日辰》

日辰是個七歲的男孩，自出生便背負著命運的沉重枷鎖——他的生父和生母因吸毒問題，無力照顧他。他剛出生時，體內已驗出含有冰毒殘留物，醫院通知社會福利署後，馬上召開了跨專業個案會議，確認這是一宗嚴重疏忽照顧的個案，向警方報案，並為日辰安排緊急住宿照顧和其他福利計劃。從一歲到六歲，他輾轉在寄養家庭及兒童之家生活，這樣不穩定的生活環境，使日辰的成長路充滿挑戰。



撰文：青山醫院精神健康學院李芷宜醫生



專注力不足／過度活躍症等神經發展障礙上的挑戰的孩子需要我們以耐心和理解支持他們克服困難 。（資料圖片/陳嘉元攝）

日辰轉換家舍和踏入小一後，在不同的環境下，他的注意力都難以長時間集中，行為也顯得急躁和衝動。在學校的課堂上，他經常在未完成功課前就起身走動，或者分心擺弄文具，發出細碎的聲音，打擾了同學的學習。有時，他會突然插話，提問一些與課堂內容無關的問題，令班級的秩序受到干擾。老師曾形容，日辰是一個好奇心很強的孩子，但他的注意力極易被周遭環境中的聲音或動作吸引，無法將精力集中在手頭的任務上。這些行為讓他在課堂上難以取得進步，也影響了他與同學的互動，漸漸地，其他同學對他敬而遠之。

在兒童之家，日辰的衝動行為同樣為他的人際關係帶來困難。他經常因為無法等待輪流而打破遊戲的規則，或者在玩耍時突然動手推搡其他小朋友。有一次，他與舍友因爭奪玩具而大打出手，導致對方受傷。這次事件最終令日辰被送往醫院進行全面評估和治療，確診了專注力不足／過度活躍症（Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD） 。

也許不穩定的住宿環境讓日辰從小缺乏安全感，形成了不安全依附（Insecure Attachment) 。初到病房時，日辰顯得不安而敏感，時常會用一些小動作來吸引醫護人員的注意。

隨著治療計劃的推進，他逐漸適應了病房的規律生活。醫護團隊透過行為更易法（Behaviour Modification），以獎勵機制鼓勵他完成每日的任務和遵守規矩 。他對獎勵的反應十分積極，當獲得自己喜歡的遊戲時間或手工材料時，總是露出滿足的笑容。儘管他的專注力和衝動行為仍然明顯，但他在遵守規律方面已經表現出莫大進步。

與此同時，日辰開始服用治療ADHD的藥物——哌醋甲酯 （Methylphenidate）。經過藥物治療後，他在課堂上能夠安靜地坐在座位，專注並且積極參與課堂活動。當老師提問時，他還能主動舉手回答，也成功完成工作紙。有一天，老師頒了最佳進步獎給他，表揚他過去三星期的努力 。日辰聽到後，眼中閃著光亮，難掩臉上的喜悅。

出院後，學校老師反映，日辰在藥物治療後，能夠在課堂上集中注意力更長時間，他與同學的相處也有所改善，能夠在課間與其他孩子一起玩耍，而不再因過於急躁而破壞遊戲。田徑場和球場是日辰「放電」和表演的地方，年紀輕輕的他已經代表學校出賽。兒童之家的職員亦表示，日辰現在可以遵守大部分宿舍規則，例如整理自己的物品，並願意與其他小朋友分享玩具。雖然他的專注力和衝動行為仍未完全消失，但他的進步實在令人鼓舞 。

日辰的故事令人不禁唏噓，虐兒個案一宗也不能容忍。雖然命運帶給了他如此沉重的考驗，但他仍然展現出無限的潛力和希望。除了提供穩定和安全的成長環境外，我們亦需要正視一些孩子在專注力不足／過度活躍症等神經發展障礙上的挑戰，這些孩子並非「不聽話」或「故意搗亂」，但需要我們以耐心和理解支持他們克服困難 。

日辰未來的路還很長，祝福日辰在兒童之家、學校、醫療團隊和社會的共同努力下，能夠健康快樂地成長，不要走上他父母的錯誤道路，而是擁有屬於他自己的光明人生 。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

