描述中年人情慾故事小說獲文學創作獎　康文署：尊重評審結果

康文署轄下公共圖書館疫後復辦中文文學創作獎，並新增比賽條款，要求參賽作品不得含粗言穢語、色情或不雅及「任何令人厭惡的語言及行為」等內容，違者會被取消資格。該條款一度引起相當大爭議。



2024年中文文學創作獎比賽結果近日出爐，其中新晉作家孔惠瑜憑藉作品《墨雨》獲得小說組銀獎。《墨雨》以十一篇短篇文章，講述中年男女的情慾故事，獲評審形容「以大俗寫大雅」。作品部分內容含有穢語及對情色的描寫，如主角自慰被打斷後，駡了一聲粗口。



本地作家鄧小樺說無意評論《墨雨》是否含有色情，但她認為文學創作就是「對日常規則的逾越」，不應設有限制，形容康文署去年增設相關條款是「好錯嘅決定」。她又指現時網絡充斥成人小說及色情資訊，更應讓公眾接觸情色文學，建立對情色語言的鑒賞能力，「去理解邊啲係好嘅處理手法，邊啲係差嘅處理手法……接觸得愈少只會愈獵奇。」



《墨雨》內容大概講述一個已婚的男書法教師及他的一個已婚學生，兩個中年人與伴侶的生活片段、互動、心理活動， 以及兩人之間似有還無的曖昧氣氛。作品部分内容涉及對性的描寫，例如男教師看見年輕女生時，幻想「褲襠裡似乎出現一股熱流」；他觀看色情影片時，「拉開褲鏈，把手探進褲内」；以及自慰時被詐騙電話打斷，駡了一聲粗口。

評審形容作品大俗寫大雅 以水墨為喻並不露骨

評審之一的香港中文大學中國語言及文學系副院長（公關及推廣）黃念欣評價《墨雨》是以大俗寫大雅，或大雅寫大俗；新角度寫出初老階層的世界，機智與寫實，兼而有之。

另一評審的可洛（梁偉洛）認為，作品寫盡中年男女情慾，素材少見；寫法上以水墨為喻，並不露骨；語言成熟，口語入文自然流暢；以片段拼湊故事的方式像書法留白，留有想像空間。

「情色」不等於「色情」 或表達更深入主題

本地作家鄧小樺說不想解讀《墨雨》中對情色及粗口的運用，但她說並非所有寫及性的文章都屬「色情」。她解釋，有關性的文學作品可分為「色情」（pornography）及「情色」，前者一般只有工具價值，旨在發泄感官慾望；而後者對性的描寫則有特殊意圖，如表達更深入的主題。

她舉例，《紅樓夢》其中一個章節提到賈寶玉在太虛幻境中初嘗「雲雨之歡」，但該情節旨在讓賈寶玉領略某些道理，而非讓讀者發泄慾望，故不算「色情」。

至於粗言入文，鄧小樺指這種手法在文學中相當常見，例如已故香港詩人蔡炎培為悼念亡母而寫的詩作《離鳩譜》就用粗口入題，以略帶喜感的語言襯托沉重主題。

批康文署條款限制創作 是錯誤決定

鄧小樺表示，文學創作的本質就是「對日常規則的逾越」，談論日常鮮少談論的話題，包括性及粗言穢語，因此不因設限。她指康文署增設相關條例是「好錯的決定」，即便内地的徵文比賽亦不會有相關規定。

她又認為，現時網絡充斥涉及性的小說及影視，更應讓公眾接觸更多情色的文學，從而建立對情色語言判斷及鑒賞能力。「社會應該更加多元，去建立對情色語言嘅判斷力，去理解邊啲係好嘅處理手法，邊啲係差嘅處理手法……接觸得越少就會越獵奇。」

康文署：尊重評審結果

康文署回應指，評審委員以專業和客觀的角度評審參賽作品，康文署尊重評審結果。署方又指，去年增設的相關規定旨在鼓勵文學創作，推動參賽作品達到優秀文學水平。

中文文學創作獎自1979年由公共圖書館舉辦，獎項共分為五個組別，包括新詩、散文、小說、兒童及青少年故事及繪本故事組。