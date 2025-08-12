一諾中學生疑持「雙重學籍」　資優學苑：暫凍結參賽及培訓資格

本港私校一諾中學一名中三生奪國際物理奧林匹克金獎，被揭發同時在深圳名校就讀，疑持有「雙重學籍」，教育局已拒絕學校註冊，亦未收到其位於紅磡新校舍的辦學申靖。香港資優教育學苑，由於該名學生的註冊學生資格亦將隨辦學單位停辦而失效，學苑將會暫時凍結該學生的參賽及培訓資格。



私校一諾中學位於九龍塘校址已沒有運作。（資料圖片）

負責培訓及挑選學生隊伍參賽的香港資優教育學苑回覆查詢指，學苑知悉事件後，已立即啟動內部調查及檢視申請機制，了解事件是否出現違規情況。

學苑指，私校一諾中學為該名學生報名參加香港物理奧林匹克比賽及相關培訓。學苑以此為依據，於2024年3月起接受該學生的報名參賽資格，並為該學生提供與比賽相關的培訓課程，及後該學生亦獲選參加國際賽。

學苑指，一諾中學自2022年開始正式運作。翻查資料，該校於2022年5月，承租油塘曦臺商場地下至2樓商場作為校舍，當時已展開招生。同年9月，已獲教育局批出收費證明書。

參賽時校長已提交學校聲明書 書面同意學生參賽

學苑指，就該學生參加香港物理奧林匹克競賽事宜，根據比賽規則，學生提名資格為20歲以下，以及必須就讀於香港的中學；該校校長亦已向學苑提交學校聲明書，書面表示同意提名其校的該名學生報名參加是次比賽。於本年7月，該校校長亦有出席相關比賽的典禮。

一諾中學（九龍塘）被教育局拒絕註冊申請，其臨時註冊有效期將不獲延展。學苑指，該名學生的註冊學生資格亦將隨辦學單位停辦而失效，學苑將會暫時凍結該學生的參賽及培訓資格。學苑稱，明白公眾對事件的疑慮，將會持續檢視及強化相關報名機制，確保報名程序的公正性。