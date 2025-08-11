教育局：學生不能同時持多於一所公營中學學籍　嚴肅處理借殼辦學

繼崇正中學後，再有香港學校被傳出與内地機構合作「借殼辦學」。其中明愛聖若瑟中學今日（11日）已澄清，指沒有與内地機構簽署任何收生協議。



教育局表示，正嚴肅處理「借殼辦學」事件，並已采取「果斷行動」，要求相關中學交代事件，呼籲家長學生切勿誤信未經證實的資料或不合法的宣傳。教育局並強調，除獲當局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作，安排於校內開辦課程並由家長或學生向該機構支付所需學費。



此外，就私校一諾中學一名中三生被揭發同時在深圳名校就讀，疑持有「雙重學籍」，教育局指每名學生不能同時在本港多於一所公營中學註冊。當局提醒家長不要誤信中介，試圖以同時註冊不同學校以增加其子女的升學機會，結果或只會得不償失。



崇正中學早前傳出「借殼辦學」爭議。（資料圖片/黃寶瑩攝）

有内地機構早前指與明愛聖若瑟中學合作，為内地生提供本地生學額。該中學今日已澄清，指沒有與内地機構簽署任何收生協議。（明愛聖若瑟中學校友會facebook）

教育局指，就有中學被指與内地機構合作「借殼辦學」，當局正嚴肅處理，並已採取果斷行動，已即時要求涉及的學校交代。相關學校亦已發出聲明，表示有關與內地機構合作的收生及相關資訊並非事實。教育局呼籲本地教育機構切勿以身試法，家長及學生亦不應誤信未經證實的資料或不合法的宣傳。

教育局指，除獲當局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作，安排第三方機構於校內開辦課程並由家長或學生向該機構支付所需學費。

此外，本港私校一諾中學一名中三生被揭發同時在深圳名校就讀，疑持有「雙重學籍」。教育局指，每名學生不能同時在多於一所公營中學註冊。當局提醒家長不要誤信中介，在學生學業上「鑽空子、走捷徑」，試圖以同時註冊不同學校以增加其子女的升學機會，令其子女承受不必要壓力，結果或只會得不償失。

就一諾中學（九龍塘）的情況，教育局指由於其管理及財政狀況並不令人滿意，已於7月28日通知該校教育局拒絕為其註冊，其臨時註冊的有效期於本年9月30日屆滿後亦不會獲得延展。