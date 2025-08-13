男生播國歌擰轉面裁侮辱罪成　求情稱已明白行為不尊重　押後判刑

男學生涉嫌在去年一場在香港大球場舉行的世界盃亞洲區，一場中國香港對伊朗的外圍賽事中，在大會播放國歌期間背向球場，被告否認一項侮辱國歌罪。男學生早前被裁定1項侮辱國歌罪罪成，案件原訂今（13日）在東區裁判法院判刑，辯方指被告已明白其行為不尊重國歌，又指背景報告屬罕見地正面，林官亦同意報告反映的比一般多，接納被告是正面青年，把案件押後至8月27日判刑，期間為被告索取感化及社會服務令報告。



被告劉本晞（19 歲，學生），被控1項侮辱國歌罪，指他於 2024 年 6 月 6 日，在香港跑馬地東院道 55 號香港大球場公開及故意侮辱國歌。

被告劉本晞在去年世界盃外圍賽，香港對伊朗的賽事上，播國歌時作出不尊重的行為。（袁志浩攝）

辯方稱並非在表達政治理念

辯方指，被告的背景報告罕見地正面，報告亦提及，被告所屬辯論隊顧問黃小姐認為，雖然被告就讀政治與行政學，但其興趣在於環保。被告的父母亦不相信他會想透過此表達政治理念，事發時剛與初戀戀人分手三個月，故當時可能衝動及不理性。辯方相信若索取社會服務令報告，其內容會同樣地正面。

官指真誠悔意相當模糊

裁判官林子康稱，參考過去的案例，判處社會服務令最重要的因素是被告是否有真誠悔意，惟背景報告在此方面的表達相當模糊。林引述報告指，內容提及被告無意圖侮辱國歌，但尊重法庭的決定，明白當時的行為可能會展露不尊重，將行為歸咎於自己愚蠢、天真，當時沒有顧及後果，亦指出當時轉身的行為並無意義。林官認為，被告似乎只對其轉身的行為感後悔，而非對不尊重的行為後悔。

辯方指被告對不尊重國歌感到後悔

辯方重申，被告肯定有悔意，他至少已明白行為不尊重國歌。被告當時否認控罪的基礎是因為沒有侮辱國歌的意圖，悔意不一定以認罪來反映，亦非判處社會服務令的「框架」。被告堅持當時沒有此意圖，不能事後說謊，但仍對他不尊重國歌而感到後悔。

林官指，即被告至今仍不接受他有直接動機去侮辱國歌，但接受其行為有間接動機，令人覺得他有此意圖，但認為報告所反映的亦比一般的多，接納被告是個正面的年青人。

辯方指服務社會是撫平的好方法

辯方強調，被告的重犯機會極低，此定罪本身已有一定的阻嚇性，控罪中心是侮辱國歌，間接侮辱國家，服務社會是服務國家，是撫平其犯罪行為的好方法，望法庭可考慮為被告索取社會服務令報告。

林官重申，判刑須具警剔及阻嚇性，亦要從更生及懲教等作全面考慮，強調判刑選項仍保持開放，先押後索取感化及社會服務令報告。

案件編號：ESCC3030/2024