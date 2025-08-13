美食博覽周四開鑼　商戶不擔心颱風礙銷情：市民更願室内消費

由香港貿易發展局主辦的美食博覽明日（14日）起，一連五日在會展中心舉行，多間商戶推出$35或三五折優惠吸客，包括35元兩支人參燕窩飲品、35元4支黑咖啡等。天文台評估明日本港有狂風大驟雨，有參展商指不太擔心影響銷情，認為惡劣天氣下市民更樂於在室內消費。



由香港貿易發展局主辦的美食博覽明日起一連五日在會展中心舉行。（夏家朗攝）

美食博覽明日（14日）起至下周一在會展舉行，不少參展商把握時間，佈置攤位及擺設貨品。今年是第35屆美食博覽，多家展商推出35元產品或三五折優惠。例如珍味（香港）以35元售賣4支UCC FULL BODY黑咖啡優惠、昌暉以35元售兩支萬里昌人參燕窩飲等。

榮華傳訊經理胡小姐希望今年銷情可比往年增加1成。（夏家朗攝）

多間參展商推1元優惠吸客

此外，亦有不少參展商推出1元優惠搶客。其中榮華推出「$1雙黃白蓮蓉月餅」，消費滿300元可加購1盒，每日限量300盒。榮華傳訊經理胡小姐希望今年銷情可比往年增加1成，至於稍後幾日天氣轉差，胡小姐稱有些許擔心，但她指往年亦試過有美食博覽期間打風，市民反而「唔肯走，留係到繼續shopping。」

安記將在博覽首日推出「$1鮑魚大風吹」遊戲，供頭9位入場人士分3組參加，勝出組別可獲得2304粒即食零食鮑魚，落敗組別亦可獲792粒。（夏家朗攝）

安記海味董事總經理潘權輝指，不擔心惡劣天氣影響銷情，認為雨天市民可能更願意留在室内消費。（夏家朗攝）

參展商：無可否認市道差 信不少人仍具消費力

安記海味董事總經理潘權輝指，今年香港市道差是「無可否認的事實」，但相信不少港人仍具高消費能力，因此需以優惠吸引人消費。他指安記將在博覽首日推出「$1鮑魚大風吹」遊戲，供頭9位入場人士分3組參加，勝出組別可獲得2304粒即食零食鮑魚，落敗組別亦可獲792粒。至於天文台預計香港明天有狂風驟雨，潘權輝指會做好宣傳，又認為雨天市民可能更願意留在室内消費。

除了美食博覽，美與健生活博覽、家電·家居·博覽同樣將於明日起至18日舉行；而香港國際茶展及美食商貿博覽將由明日起至16日舉行。5個展覽將涵蓋5個主題，包括「得閒飲茶」、「非遺滋味」、「亞洲食力」、「身心靈健康」及「港識港食」，共有1890間來自世界各地的參展商。

美食博覽從早上10時開放至晚上10時，成人門票30元，小童及長者免費，中午12時前和下午6時後入場，門票10元。