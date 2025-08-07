美食博覽2025｜20大必搶優惠！$1龍蝦/鮑魚盆菜/月餅/贏萬元獎品

美食博覽2025（Food Expo美食展）｜第35屆美食博覽將於8月14至18日一連5日在灣仔香港會議展覽中心舉行。今年更有不少展商推出$1優惠、免費試食、免費食品或優惠券等，更有35周年限定$35商品等你搶，大家可以掃街品嘗各式佳餚，購買著數食品！《香港01》「好食玩飛」精選20大展場優惠，有$1盆菜、$1波士頓龍蝦、$35鮑魚等，即看內文了解優惠詳情！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

美食博覽2025 8.14起灣仔會展舉行

第35屆美食博覽將於8月14至18日，一連五日於灣仔香港會議展覽中心舉行，將提供一站式食買玩體驗及優惠，為慶祝美食博覽35周年，今年亦有過百個商戶推出激抵$35優惠產品！

美食博覽2025（Food Expo美食展）有多種著數優惠。（資料圖片）

此外，第9屆美與健生活博覽、第11屆家電．家居．博覽、第3屆美食商貿博覽及第16屆香港國際茶展兩項貿易展覽亦同樣於8月14起舉行，只需一張門票，便能同時參觀所有同期展覽！

即搶優惠👉🏻美食博覽門票獨家9折🍕$30起行勻4展🍣

獨家早鳥優惠門票9折 行勻公眾館+尊貴美食區

美食博覽會場將不設實體門票銷售，如要入場應事先於網上購買電子入場券。美食博覽門票分為普通門票及套票，普通門票售價$30，只適用於美食薈萃廊，套票售價$40，可參觀美食薈萃廊及尊貴美食區。持有其中一種門票皆可免費參觀同日的家電‧家居‧博 覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。

除了小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場外，為慶祝美食博覽踏入第35屆，展覽每日中午前憑指定廣告可從展覽廳3FG及5FG免費進場，名額各有350個。

即搶優惠👉🏻美食博覽門票獨家9折🍕$30起行勻4展🍣

美食博覽2025

日期：2025年8月14至18日

時間：10AM-10PM（8月14至17日）；10AM-6PM（8月18日）

*展覽關閉前45分鐘終止售票及進場

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：會展站B3出口；灣仔站A5出口步行5分鐘

門票：$30起



20大參展商激抵優惠 $1波士頓龍蝦／$35紅燒鮑魚

美食博覽2025分為「美食薈萃廊」和「尊貴美食區」，「尊貴美食區」則將打造七大主題區域，從精緻主食、精釀酒品到美味甜點應有盡有，當中必試推藉由冠軍牛肉麵、迪拜朱古力、80年歷史的台灣和菓子、自家果仁醬gelato等。「尊貴美食區」更特別邀請十位星級名廚使用珍貴食材，即場示範炮製精緻菜式！

「美食薈萃廊」則有奇華、李錦記、CP、美心、日清、安記、原味家作、榮華等30多個知名品牌參展，更有首次參與的Häagen Dazs，除了會帶來特色商品、會場首發新品及會場限定優惠！

部分參展商優惠可在美食博覽官方平台事先領取電子優惠券，有部分則為每日會場限量發售的$1快閃優惠。適逢今年是美食博覽35周年，過百商戶亦推出了激抵$35優惠，想搶到心水商品就要繼續睇落去啦！

$1優惠10大必搶 波士頓龍蝦濃湯泡飯／中秋鮑魚花膠雞煲盤菜

美食博覽$1優惠必搶【1】中秋鮑魚花膠雞煲盆菜（原價$488）

樂婷餐飲服務有限公司將在美食博覽首日（8月14日）推出限量10個$1中秋鮑魚花膠雞煲盤菜（4人份），盤菜使用無添加激素雞、無味精，夠足料又健康！

中秋鮑魚花膠雞煲盆菜（圖片來源：樂婷到會＠Facebook）

展位：1A-A15



美食博覽$1優惠必搶【2】波士頓龍蝦濃湯泡飯（原價$169）

李錦記(香港)有限公司將於展覽首日（8月14日）推出限量20份$1波士頓龍蝦濃湯泡飯，內有切件龍蝦肉，啖啖鮮甜鮑滿，搭配又脆又軟的黃金炒米，湯底更以海蝦熬製而成，非常滋味！

波士頓龍蝦濃湯泡飯（圖片來源：李錦記(香港)有限公司）

展位：1B-B02



美食博覽$1優惠必搶【3】阿華田福袋28件套裝連飛碟機一部（原價$600）

匯泉國際有限公司將於美食博覽展期期間每日早上11時，推出$1阿華田福袋套裝優惠，福袋內包含28件阿華田食物及飲品之餘，更有阿華田飛碟機一部，每日限量7套！

展位：1D-B10



美食博覽$1優惠必搶【4】筷樂傳承遊戲（總值$10,000）

開幕首日前8位顧客只需$1，即可參加五豐行有限公司「筷樂傳承」遊戲，並根據得分贏取總值超過$10,000的豐富獎品！得分最高者更可拉走一車價值$8,000的貨物！

展位：1D-B02



美食博覽$1優惠必搶【5】西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸（原價$108）

美亞食品貿易有限公司將於展覽每日10時半至11時，推出西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸$1優惠，每日20條！沙樂美腸經過6個月風乾，味道濃郁芳香，搭配餐酒一流！

西班牙伊比利亞星黑毛豬風乾沙樂美腸（圖片來源：美亞食品貿易有限公司）

展位：3D-C02



美食博覽$1優惠必搶【6】意大利花藝林 Cristalli Del Bosco 黑松露醬（原價$258）

美亞食品貿易有限公司另推出意大利花藝林 Cristalli Del Bosco 黑松露醬$1優惠，每日限量20樽。

即搶優惠👉🏻美食博覽門票獨家9折🍕$30起行勻4展🍣

展位：3D-C02



美食博覽$1優惠必搶【7】美食博覽限定「75周年懷舊月餅」

榮華食品製造業有限公司推出美食博覽限定「75周年懷舊月餅」，每日限量100盒，只要購物滿$300，即可加$1換購。

展位：1B-D02



美食博覽$1優惠必搶【8】深海優質大連遼參（原價$49.9）

香港澳寶食品有限公司在展期每日均有深海優質大連遼參$1優惠，限量500件。

展位：1E-E02



美食博覽$1優惠必搶【9】來發記貓山王／黑剌榴槤蓉條（原價$32）

起悅國際食品有限公司推出來發記貓山王榴槤蓉條及黑剌榴槤蓉條$1優惠，兩種口味每日分別限量10條。

展位：3D-D17



美食博覽$1優惠必搶【10】一口開心果糯米糍（原價：$23）

Time To Gold Ltd將於8月14日至16日，每日推出限量200粒一口開心果糯米糍。

一口開心果糯米糍（圖片來源：Time To Gold Ltd）

展位：1A-E28



10大$35優惠率先睇 紅燒鮑魚／梅酒漬花膠／熊貓奶黃月餅

美食博覽$35優惠【1】好棧紅燒鮑魚（原價$94）

好棧食品有限公司的好棧紅燒鮑魚50克（4隻裝）原價$94／罐，會場限定價$35。此外，好棧另有磯燒鴨舌、袪濕丸膠囊、茶葉禮盒、磯燒鳳爪、式咖喱魚蛋同樣享有$35優惠價。

好棧紅燒鮑魚50克（圖片來源：好棧食品有限公司）

展位：1A-B02; 3B-B01



美食博覽$35優惠【2】4頭紅燒鮑魚（原價$78）

海昌號4頭紅燒鮑魚大大隻、有口感彈牙兼有淡淡鮑魚味！4頭紅燒鮑魚原價$78，展會價$35／罐。

展位：1A-A08



美食博覽$35優惠【3】梅酒漬花膠（原價$68）

只要於便食部落有限公司購買思家系列產品1件，即可以$35加購梅酒漬花膠1包！

展位：1A-A13



美食博覽$35優惠【4】Biancaffè Intenso 咖啡豆（原價$92）

時鮮菓汁國際的意大利直送Biancaffè Intenso 咖啡豆（250克）原價$92，展場限定價$35。此外，展商另提供艾絲樂小兔餅乾、泡芙、米果卷產品$35任選5件，及WWS 18 即熱式溫熱超濾水機$1,088／部的展場限定優惠。

展位：1B-B26



美食博覽$35優惠【5】UCC FULL BODY 黑咖啡（原價$72／4支）

味珍味(香港)有限公司共有4款產品參與$35優惠，包括UCC FULL BODY 黑咖啡、新紀元卵日本雞蛋、工藤舎極芝麻醬及工藤舍 北海道3.7特濃牛乳，全部限量100份！當中以UCC FULL BODY 黑咖啡最抵買又實用！

UCC FULL BODY 黑咖啡（圖片來源：UCC Hong Kong）

展位：1B-C02



美食博覽$35優惠【6】任選2支人參燕窩飲／桂圓燕窩飲／紅棗枸杞燕窩飲（原價$29.9）

昌暉有限公司的萬利昌人參燕窩飲、桂圓燕窩飲、紅棗枸杞燕窩飲原價$29.9／支，現在於展場購買即享$35／2支！

展位：1A-B18



美食博覽$35優惠【7】白鶴梅酒原酒（原價$100）

香港南信貿易有限公司的白鶴梅酒原酒$100／支，不過在展期期間，每天首12名客戶可以$35優惠價購買1支白鶴梅酒原酒！

白鶴梅酒原酒（圖片來源：香港南信貿易有限公司）

展位：1B-A01



美食博覽$35優惠【8】榴槤B哥D197貓山王／D200黑剌麻糬（原價$50）

榴槤控注意！辛巴達集團控股有限公司將在展場推出榴槤B哥D197貓山王麻糬及榴槤B哥D200黑剌麻糬優惠，原價$50／盒，展場限定$35／盒！

展位：1A-D29



美食博覽$35優惠【9】森保寶NMN逆齡王18000 + PQQ（原價$498）

營富健康產品有限公司提供多種保健品，並將於美食博覽推出森保寶NMN逆齡王18000 + PQQ展場限定優惠，原價$498， 限量首20盒特價$35，其他人士則可以$298.8購買。

即搶優惠👉🏻美食博覽門票獨家9折🍕$30起行勻4展🍣

展位：3D-D26



美食博覽$35優惠【10】熊貓奶黃月餅（原價$132）

憑美食博覽大會派發之優惠券於指定時段親臨奇華餅家美食博覽攤位，即可以優惠價$70 購買奇華熊貓奶皇月餅（2件裝）兩盒，可以任選蛋黃奶皇、朱古力奶皇各1個或蛋黃奶皇、伯爵茶奶皇各1個兩盒，平均每盒$35。

另外，奇華餅家另有奇華小食套裝連熊貓背包優惠，套裝原價$243，現在可以優惠價$135購買。

展位：1E-C02



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略