3星期兩宗呼吸機醫療事故　田北辰質疑呼吸機無聲響提示促解釋

本港三星期內發生兩宗涉及呼吸機無開啟的醫療事故，據了解均涉及醫護人員進行醫療程序期間，將呼吸機設定為「待機模式」（standby mode），惟完成程序後未有調回正常運行模式，兩名病人心跳一度停頓。



立法會議員田北辰促請醫管局調查事件成因，是否涉及醫護人員無跟從指引。他又指，現時市面上許多呼吸機處於「待機模式」期間會發出聲響，不解為何今次發生事故的屯門醫院未有應用該款呼吸機，提出購買設備的部門或需問責。



屯門醫院公布一宗醫療事故。（資料圖片）

據了解屯門醫院及瑪麗醫院同類事故均涉及Servo-u呼吸機

屯門醫院今（13日）公布一宗醫療事故，醫護人員昨早（12日）為一名病人調校呼吸機以更換呼吸機喉管，4分鐘後病人血含氧量下降觸發監測系統發出警報，其間出現心臟驟停，護人員立即施行急救，約2分鐘後病人恢復心跳。醫護人員急救期間發現，病人的呼吸機未處於正常運行模式，作出修正後回復正常運作。

瑪麗醫院上月21日發生類似事故，心胸外科深切治療部有病人需使用呼吸機，醫護人員將呼吸機調校至待機模式為病人抽痰後，無將呼吸機調回正常模式，令病人有數分鐘無法呼吸，心跳一度停頓。據了解，兩次事故均涉及同一款Servo-u呼吸機。

瑪麗醫院上月21日發生類似事故。（資料圖片）

田北辰：護士更換呼吸機喉管部件後無從「待機模式」轉回運作模式

就屯門醫院的醫療事故，田北辰披露更多細節稱，事發時護士為病人更換呼吸機喉管部件，其間將呼吸機設定為「待機模式」（standby mode），更換完成後卻未有重新開機便離開，令呼級機無正常運作。直至4分鐘後，監察系統發現病人血含氧量下降發出警報，始發現事件。

立法會議員田北辰促請醫管局調查事件成因，是否涉及醫護人員無跟從指引。（資料圖片／廖雁雄攝）

指初步有2大問題：調校至「待機模式」違指引及只有一名護士處理

田北辰指更換呼吸機部件期間，醫管局指引不建議調校至「待機模式」；而且事件應有兩名護士共同處理，惟今次只有一名護士。他促請醫管局調查事件成因，是否涉及醫護人員無跟從指引，並且加強相關培訓。

他又指，現時市面上許多呼吸機處於「待機模式」期間會發出聲響，不解為何今次發生事故的屯門醫院未有應用該款呼吸機，提出購買設備的部門或需解釋和負責。