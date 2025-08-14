韓星GD權志龍藝術展福袋11物品變9件惹不滿　Klook：開售圖出錯

韓國歌手權志龍（G-DRAGON）的藝術展覽《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch》將於8月15日至9月7日在尖沙咀海港城舉行。娛樂預訂平台Klook於本月11日公開發售展覽門票，其中一款售價$2,576的套票，包含一張展覽門票及一款價值$2,388的「HK POWER PACKAGE」福袋。



開售當日，Klook網站原顯示該福袋一共有11款產品，包括一款熱賣的地毯及一款藍色或紅色鴨舌帽。惟有粉絲發現，Klook其後在沒有通知的情況下刪除這兩樣產品，已向消委會及海關投訴違反商品說明條例。



Klook回覆查詢指，根號展覽主辦方發出的通知，確認是公告圖片出錯，該福袋原不包括兩樣產品。Klook指正陸續聯絡消費者通知退款安排。



韓國歌手G-DRAGON權志藝術展覽將於8月15日至9月7日在尖沙咀海港城舉行。(網頁圖片)

陳小姐指，Klook購票網站原本顯示福袋一共有11款產品。

根據現時Klook購票網站，福袋只有9款產品。

貴價福袋宣傳點刪除地毯及帽子

娛樂預訂平台Klook於本月11日公開發售《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch》門票，並提供兩個套票選擇：其中一個售$2,576，包含一張展覽門票及一款價值$2388的「HK POWER PACKAGE」福袋；另一個售$1,576，包含一張展覽門票及一款價值$1,388的福袋。

陳小姐於本月11日經Klook購買一張$2,576的套票。根據Klook網站，HK POWER PACKAGE福袋一共有11件產品。不過陳小姐昨日（13日）下午再查看網站時，發現有兩件產品被刪除，包括兩款熱賣的地毯以及帽子。

向主辦方查詢 獲釋「公告圖片錯誤」 可申請退換

她隨後向Klook及展覽主辦方Galaxy Corporation查詢，主辦方指HK POWER PACKAGE福袋原本不包括地毯及帽子，之所以一開始標示有11件貨品是「公告圖片錯誤」，並為對粉絲造成混淆致歉。主辦方指，如消費者不願接收該福袋，可向Klook申請退換。

主辦方指，HK POWER PACKAGE福袋原本不包括地毯及帽子，一開始標示有11件貨品是「公告圖片錯錯誤」。

主辦方指，如消費者不願接收該福袋，可向Klook申請退換。

Klook：聯絡受影響消費者交代退款安排

Klook今回覆《香港01》查詢時，同樣表示根據主辦方的通知，確認是公告圖片出錯，並指正陸續聯絡受影響消費者交代退款安排。惟陳小姐表示，如要退款，則必須連同展覽門票一起退還，變相失去入場機會。她希望Klook可提出能夠保留門票的方案。