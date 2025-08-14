黑雨｜上午所有法院和審裁處聆訊延期 法院及審裁處暫停辦公
撰文：吳美松
出版：更新：
天文台於早上上午7時50分發出黑色暴雨警告信號後，司法機構於7時59分宣布，由於黑色暴雨警告訊號已經發出，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。司法機構又指，黑色暴雨警告訊號如在上午11時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。
司法機構又指，法院／審裁處的登記處及辦事處會暫停辦公，並會在切實可行的情況下，盡快在黑色暴雨警告訊號取消後兩小時內重開。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用個別法院／審裁處登記處已推行的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。
動漫節黑雨下人盛 最後一日預花逾萬掃貨市民稱好運：到咗先落雨黑雨．重災區多圖｜雨量分佈一覽 港島3區達標 新界2區「微雨」暴雨｜醫管局：普通科門診等日間服務 黑雨取消後2小時內恢復黑雨｜教育局宣布所有下午校停課 下午5時前改黃雨夜校照常上課天文台黑雨警告｜都會大學下午1時前課堂取消 已上課將如期完結黑雨．動漫電玩節最後一日｜主辦單位宣布照常舉行 籲注意安全黑雨｜醫管局普通科、專科門診診所停服務 已抵診所病人不受影響