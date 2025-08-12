颱風楊柳｜至少16班來往台灣航班取消　兩班來往日本石垣取消

受颱風楊柳影響，明日（13日）及後日（14日）有至少16班來往香港及台北及高雄的航班取消，另有兩班來往香港和日本石垣的航班取消。



根據機管局網站，在明日及後日飛往高雄的航班中，有5班被取消，包括CX424、BR 846/HX 1846、UO134、BR850/HX1850、CI936/AE5216；從高雄來港的航班有5班被取消，包括CX423、BR849/HX1849、CI935/AE5215、UO 135/CX5135、CI935/AE5215。

飛往台北的有3班被取消，包括CI916、CI920及CI924；而從臺北來港的有3班被取消，包括CI915、CI919、CI 923。

此外，有兩班來港香港和日本石垣的客機取消，分別是UO812及UO817。明日一班由香港出發至泉州的HB546航班，及一班於14日由泉州回港的HB547航班亦取消。