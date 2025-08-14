黑雨改紅雨．公共服務最新｜醫管局普通科門診下午2時起恢復服務

天文台今晨（14日）發出黑色暴雨警告，至上午11時10分改為紅雨。黑雨轉紅雨下，公共服務最新安排一文看清。醫院管理局最新宣布，轄下專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑色暴雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。而普通科門診診所將於下午二時起恢復服務。



【11:20】醫院管理局宣布，轄下專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於黑色暴雨警告信號取消後的兩小時內陸續恢復服務。而普通科門診診所將於下午二時起恢復服務。

醫院管理局指，早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因暴雨影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，請於黑色暴雨警告信號取消一小時後，重新預約診症。

【09:23】香港迪士尼樂園度假區宣布，香港正受惡劣天氣影響，香港迪士尼樂園將如常開放，並作有限度運作 。

【09:11】美食博覽2025有關方面公布，由於香港天文台現已發出「黑色暴雨警告」。根據大會安排，展覽會將暫時關閉。

重新開放安排方面：

如警告信號於下午4時30分前取消，展覽會將於信號取消後兩小時重新開放。（例如：下午4時30分取消→下午6時30分重新開放）

【09:00】由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港故宮文化博物館及M+今天暫時不會開放。已購買香港故宮文化博物館及M+入場門票而受影響的訪客，其未經使用的博物館門票有效期將由受天氣影響當天起計延長六十日。受影響的訪客可保留原有門票，於有效期內使用原有門票進場。

【08:50】運輸署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

原訂於下午一時或之前進行的駕駛考試（路試），以及於黑色暴雨警告信號生效期間，及其取消後兩小時內進行的駕駛考試（筆試）將會取消。如黑色暴雨警告信號於上午十一時三十分仍然生效，則全日的駕駛考試（路試）將會取消，而駕駛考試（筆試）將於黑色暴雨警告信號取消後約兩小時後恢復。所有受影響考生將獲個別通知另訂的考試日期。

【08:10】香港郵政宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有郵政局及派遞服務暫停。當黑色暴雨警告信號取消後，在天氣和情況許可下，郵政服務將會在兩個小時內恢復。

【08:03】衞生署宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，除美沙酮診所外，所有衞生署診所服務將會停止。已預約人士可於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前兩小時或更早時間取消，診所將會盡快恢復服務。

【07:59】司法機構宣布︰由於黑色暴雨警告訊號已經發出，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。黑色暴雨警告訊號如在上午十一時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。

天文台今晨（14日）發出黑色暴雨警告。（資料圖片/梁鵬威攝）

