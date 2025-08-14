廉署拘私營機構護士及職業治療師等5人　涉騙政府長者社區券津貼

廉政公署偵破一宗詐騙政府長者社區照顧服務券計劃 （簡稱「社區券」）的案件，懷疑有人以不法貪污手段，詐騙政府津貼。廉署經深入調查後，上月採取執法行動，拘捕兩男三女，年齡介乎27至57歲。案件主腦是一名註冊護士及一名註冊職業治療師，他們各自經營一間私營護理機構，拉攏長者的家人，為長者申請參加社區券計劃，並在涉案機構使用社區券，惟未有提供上門的家居照顧及支援服務，並向社署提供不實服務紀錄，相關津貼由機構與長者的家人五五分帳。



署方又指，兩間護理機構涉案期間每月為20至200名長者提供上門服務，涉乃的津貼約為1,800萬元，部份津貼中，機構確實有提供服務，部份有虛假成分，實際個案及涉及的金額仍有待調查。



廉政公署。（資料圖片）

社署推行的社區券計劃，讓合資格長者自由選擇合適的社區服務，支援他們的居家安老，合資格長者可以憑券選擇購買誋可的服務單位提供的服務，面值最高達1.06萬元，可用於日間護理中心服務，或家居照顧及支援的上門服務，包括復康、護理、饍食服務等。今次偵破的全部都涉及上門服務。

廉政公署指，案件主腦為一名註冊職業治療師及一名註冊護士，二人自前年初開始合作，初期只由其中一人經營機構，並申請成為社區券計劃下的認可服務單位。他們運用其醫護身份接觸市民，拉攏長者的家人，為長者申請參加社區券計劃，並在涉案機構使用社區券，又聲稱可安排家屬擔任服務提供者，哄騙他們參加勾當。

調查顯示，申請人符合社區券申請資格，有不同程度的護理需要。惟涉案機構私下與家屬達成協議，表面上運用社區券，由護理機構派員提供服務，惟實際上護理機構並無派人上門，未有提供服務。社區券的津貼由護理人的機構及長者的家人拆帳攤分，以約10,000蚊的津貼為例，機構與家人五五分帳。涉案機構為哄騙的家人，令他們以為私下對分的安排並無不當，會為他們提供「速成培訓班」，僱用他們作為掛名員工，安排他們成為家中長者服務的提供者。