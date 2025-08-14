裝修黑工規避被發現　工程期間全期不出單位　簽短租扮租客工作

香港四大裝修業商會今日（14日）聯合發布《香港裝修業非法勞工問題調查報告》，公開一些黑工新招，避免被發現。香港工程裝飾商會會長呂迪祈指，業界知道有很多黑工直接在裝修單位內居住，「完工才出門」；更有一個個案是由業主向黑工提供一份短期租約，讓他以租客身份在單位內開工。



調查團隊一共回收了126份有效問卷，涵蓋裝修公司負責人、業主、裝修工人及普通市民。以5分制評級，81%受訪者認為裝修業非法勞工問題問題嚴重性達4分以上。

黑工不嬲都有，近期特別多。 香港瓷磚潔具業總商會會長蔡沛霖

抖音、小紅書等成為跨境招募黑工新途徑

調查發現，新入伙屋苑成黑工重災區，有76%受訪者指證有此情況；短期工程如窗簾、潔具安裝的黑工則佔比67%。報告指抖音、小紅書等內地社交平台則成為跨境招募新途徑。

黑工住進裝修單位足不出戶 每天叫外賣

香港工程裝飾商會會長呂迪祈指，業界知道有很多黑工直接在裝修單位內居住，期間足不出戶，每天叫外賣，「完工才出門」；更有一個個案是由業主向黑工提供一份短期租約，讓他以租客身份在單位內開工。

另外，中國香港特區鎖匠協會代表曾慶輝指，現時不少港人在淘寶買鎖，賣家會提出可加購安裝服務，亦屬黑工的一種。

有業主要求裝修公司只做一半工程 另一半由黑工接手

曾慶輝指，20多年前，本港裝鎖的收費是700多元，現時也只是700多、800元。加幅這麼低是因為在淘寶買鎖後再由黑工裝鎖收費只是約300元，令行業不敢按本港市價開價。

一間裝修公司的老闆王先生指，黑工除減少了本地勞工的工作機會外，對裝修公司負責人亦有影響。他表示，有業主在進行裝修工程時，為了節省成本，會要求裝修公司只進行一半工程，另一半交由黑工處理。

他認為十分不公平：「黑工（喺裝修單位）受咗傷，我都要負責任㗎喎。」但由於裝修公司是服務提供者，生意來源很倚靠客人介紹，一般也不想和客人反面，所以唯有忍氣吞聲。

四大商會提出三階段根治方案

四大商會表示，由於黑工平均工作週期短，取證困難；加上現行最高罰款5萬元，阻嚇力不足，故提出三階段根治方案。他們提出，政府短期內應要求抖音、小紅書等架違規黑工廣告；勞工處應在一至三年內設立裝修工人實名認證平台，並命令物管需強制查核；長期則應升級刑責，例如僱用黑工最高監禁三年、罰款50萬元等。