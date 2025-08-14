高德網約車黑工｜男子借出帳戶予黑工載客　涉串謀詐騙被捕

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。警方經調查後，拘捕了一名年約50餘歲男子，涉嫌串謀詐騙。據知，被捕人為「高德打車」帳戶的持有人，疑借出帳戶予黑工載客取酬。警方將於今日（14日）下午3時召開記者會交代詳情。



事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

據事主上傳至threads的影片可見，他最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題，事主遂以普通話提問，司機點頭承認在港居住。對方指自己沒有香港身份證，從內地來港以商務簽注逗留，並有駕駛執照，借用老闆的私家車從事網約車服務。事主追問是否沒有香港身份證都可以從事高德打車網約車服務，司機稱目前未有規管，但據知9月會發佈新限制：「這個平台不需要香港身份證」、「現在沒有管，9月份後應該就開不了」。

事主指，該名司機的駕駛技術雖然沒有問題，但對方無香港身份證而載客取酬猶如黑工，屬違法行為，已報警求助。他認為高德打車平台有漏洞，容許非本地人提供服務，隨時無第三者保險，一旦發生事故，乘客毫無保障可言，「我覺得佢哋（平台）審查司機好有問題，有咩可能會俾黑工係香港工作，仲要係道路上面，唔熟路會對其他道路使用者做成好大影響」。

事主昨日（11日）下午2時許，透過該App召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車司機「吳師傳」接單。（受訪者提供）

警方表示，周一（11日）接獲一名男子報案，指懷疑有非法勞工以私家車非法載客取酬，案件已交由新界南總區交通部跟進。入境處表示，就懷疑有訪客在港駕駛車輛從事載客取酬工作，涉嫌違反逗留條件的事宜，處方會密切關注與非法勞工活動相關的罪案趨勢，與相關執法部門保持緊密聯繫，適時採取執法行動。