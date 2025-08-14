高德黑工司機｜業界消息稱將要求上線時人臉辨識　減冒用帳戶風險

「高德打車」應用程式召喚車輛召來懷疑是內地來港駕車賺錢的「黑工」，社會關注。涉事的「高德打車」服務供應商「宇宙出行」指經核查，涉事「黑工」司機涉冒用他人帳戶接單。有為「高德打車」提供服務的供應商負責人表示，事件發生後已即時要求公司檢查已登記司機的身份。他向《香港01》透露，「高德打車」平台已與服務供應商開會，將會要求司機上線時進行人臉辨識，以核實身份。



近日有市民在社交平台上載片段顯示，有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬。（受訪者提供影片截圖）

有「高德打車」平台的服務供應商負責人昨日向《香港01》表示，不排除事件涉及「借戶口」可能，又透露現時高德打車平台的司機，只需上線便可接單，稱若情況屬實，即使服務供應商本身亦難以察覺。

事隔一日，該負責人表示，「高德打車」平台已與服務供應商開會，決定將在系統加入人面辨識功能，要求司機上線前先核實身份，預計「幾日時間搞到」。他認為是好事，形容是解決了「計時炸彈」，又指網約車即將納入規管，「未立法之前有咩事都唔係幾好」。

他較早前亦表示，因為事件公司已重新審核司機的身份，除了重新檢查司機提交的資料及文件，亦有透過電話通話了解司機會否說廣東話，查詢詳細證件資料，例如簽發證件日期等，暫時沒有發現有非本地人登記為司機。