貴陽抵港全機人員滯留機艙3小時　機管局：天氣差停安排接駁巴士

本港今早（14日）落暴雨，天文台再度發出黑色暴雨警告信號，機場航班運作受影響。有返港乘客向《香港01》表示，今日乘搭HK Express香港快運一班由貴陽抵港航班，中午12時許降落，惟因未獲安排接駁巴士前往客運大樓，該機乘客「被困」機上3小時，至下午3時半才可落機。



機內大批乘客鼓譟，有操普通話女子向空中服務員說：「因為沒有車而要等三個小時，太可笑了吧？」；也有人高呼「開門、開門！」



機管局表示，機場早上大部份時間發出紅色閃電警告，為保障機場員工及旅客的安全，期間行李搬運、旅客的接駁巴士、登機橋相關的地面運作等停機坪工作必須暫停。



根據蘇提供的片段可見，事發時機內大批乘客鼓譟，有操普通話的女士與空中服務員理論：「已經三個多小時，應該有個交代吧？」（蘇小姐提供）

乘客向機管局客服追問 獲告知受惡劣天氣影響

乘客蘇小姐向《香港01》表示，今早乘搭香港快運一班由貴陽抵港的航班，於中午12時許降落香港國際機場，航機停在衞星泊位，遠離客運大樓，惟未獲安排接駁巴士接載，全機人員一直呆在機上，3小時後才獲安排落機。其間他們獲派發少量餅乾和食水。

蘇小姐表示，她等到下午約2時45分，決定向機管局的線上客服查詢，後她與客服的文字對話示，客服指今早香港受惡劣天氣影響，大量航班受到影響，着她耐心等候航空公司安排。蘇小姐認為機管局不應任由乘客在機艙上等候長時間。

在蘇小姐投訴後，機管局約3時半終安排接駁巴士到來，終可以落機。她說今次的體驗是，以後勿在黑雨日子乘搭飛機。

操普通話女乘客與空中服務員理論 有人高呼「開門、開門！」

根據蘇提供的片段可見，事發時機內大批乘客鼓譟，有操普通話的女子與空中服務員理論：「已經三個多小時，應該有個交代吧？」又指「因為沒有車而要等三個小時，太可笑了吧。」另有人高呼「開門、開門！」

翻查資料，天文台於中午12時10分發出黃色暴雨警告信號，直至下午3時55分才取消。機管局回覆查詢指，今早天文台錄得機場島破記錄的短暫特大暴雨，短暫特大暴雨達每小時300毫米雨量；在暴雨下機場停機坪基本設施維持正常運作。

8月14日截至下午15時30分各區累積雨量，當中港島中西區及南區、大嶼山、葵青及荃灣最大雨。（天文台圖片）

機管局：紅色閃電警告早上大部份時間生效 旅客接駁巴士暫停

機管局表示，機場早上大部份時間發出紅色閃電警告，為保障機場員工及旅客的安全，在紅色閃電警告信號生效期間，行李搬運、旅客的接駁巴士、登機橋相關的地面運作等停機坪工作必須暫停。

暴雨期間，停機坪小範圍發生水浸，機場管理局即時啟動緊急設施處理，同時亦有少量飛行區的設備需要進行緊急維修。因應今次的暴雨情況，會進一步審視及提升現有機場相關設施，並會透過善用機場的三跑道系統，將為航班帶來的影響減至最低。

今日至下午5時，香港國際機場共有31班航班取消及590班航班延誤，預計今晚機場運作將會非常繁忙，機管局會加派人手疏導及協助旅客。