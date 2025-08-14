黑雨｜大暴雨襲中西區、屯門　渠務署：至上午9時半確定4宗水浸

天文台上午7時40分改發黑色暴雨警告信號，至少維持至上午11時。港島中西區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米；而葵青及屯門區每小時雨量預料或已超過100毫米有大暴雨。



渠務署截至上午9時30分，確認4宗水浸個案，分別位於薄扶林道近瑪麗醫院、薄扶林道近香港大學、西營盤水街及屯門龍富路。（Bosco Chu網上圖片）

網上圖片可見西環多處水浸，水街現小噴泉。天文台呼籲市民請高度戒備，採取適當的預防措施。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道；駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

渠務署在社交媒體表示，緊急事故控制中心即時啟動，並派遣110隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

天文台指屯門、葵青及港島中西區有大暴雨；圖為西區狀況（Facebook「Mickey Pau西環變幻時」圖片）