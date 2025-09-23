颱風樺加沙│11地點恐嚴重水浸　涉元朗、馬鞍山　附水浸黑點地圖

【颱風樺加沙／颱風／天文台／水浸／天氣消息／打風／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港，渠務署及土木工程拓展署預計，受顯著風暴潮影響，本港11個地點有機會出現較嚴重水浸，多為新界及離島沿岸低窪地區，水位可達0.6米至超過1.5米。本文將詳列颱風樺加沙影響下11個高風險水浸地點，以及全港約220個容易受雜物或枯葉等阻塞而水浸位置。



全港11個嚴重水浸高風險黑點：

1. 大澳

2. 鯉魚門

3. 三門仔新村

4. 大埔墟

5. 屯門嘉和里

6. 元朗中部低窪地區（包括大井圍、橫洲、山貝村、元朗市中心）

7. 元朗西北部低窪地區（包括流浮山、上下白泥、坑口村、沙橋村）

8. 馬鞍山渡頭灣村

9. 西貢南圍

10. 東涌灣

11. 吉澳漁民村

颱風樺加沙｜水浸黑點：元朗中部低窪地區、西北部

颱風樺加沙｜水浸黑點：馬鞍山渡頭灣村

颱風樺加沙｜水浸黑點：大埔墟、三門仔

颱風樺加沙｜水浸黑點：屯門嘉和里

颱風樺加沙｜水浸黑點：大澳

颱風樺加沙｜水浸黑點：鯉魚門

颱風樺加沙｜水浸黑點：西貢南圍

颱風樺加沙｜水浸黑點：東涌灣

颱風樺加沙｜水浸黑點：吉澳漁民村

渠務署指，署方已按天文台預測的最高海平面高度，評估全港較高風險的沿岸低窪及當風住宅地區的水浸風險，並已假設黑雨情況下，所有預防措施都未能發揮作用的情況。

另外，現時全港有4個水浸黑點，分別是元朗石湖圍、大埔林村谷盆地、油尖旺漆咸道南的加連威老道和柯士甸路之間、南區薄扶林村。當中石湖圍水浸黑點等級屬第3級，林村谷盆地屬第2級，其餘兩處為第1級。

水浸黑點是根據雨水排放系統的排洪能力、以往水浸紀錄、接獲水浸投訴及相關地點防洪標準而編製。根據受影響地點水浸範圍及程度，水浸黑點可分為四個等級，包括：嚴重（第4級）、中程度（第3級）、小程度（第2級）和輕微（第1級）。

近期本港暴雨連場，引發多處水浸。（資料圖片）

全港4個水浸黑點

全港18區約220個容易水浸地點全名單

除了水浸黑點外，運輸及物流局於2024年曾向立法會披露，本港有222個容易受雜物或枯葉等阻塞而出現水浸地點，當中包括2023年「世紀黑雨」時嚴重水浸的黃大仙龍翔道，以及其他鬧市地帶如彌敦道、軒尼詩道等，另有不少位於鄉郊地點。

當局亦曾公布全港約220個容易受雜物或枯葉等阻塞而水浸地點名單，遍布港九新界18區，當中包括2023年9月「世紀黑雨」時頓成澤國的黃大仙龍翔道。（資料圖片）

18區比較，元朗區有最多容易水浸地點上榜，達31個；其次是東區（21個）、中西區（20區）。至於深水埗、荃灣、黃大仙區內上榜地點則較少，介乎4至6個。