兩款法國進口軟芝士受李斯特菌污染　食安中心籲停止食用及停售

食環署食物安全中心今日（15日）呼籲市民不要食用兩款由法國進口的軟芝士，分別名為「Chevre Buche Belle du Bocage」及「Brie Mariotte 60%」，中心指有關產品可能受李斯特菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



食環署食物安全中心今日（15日）呼籲市民不要食用兩款由法國進口的軟芝士，指有關產品可能受李斯特菌污染。(資料圖片)

產品資料如下：

產品名稱：Chevre Buche Belle du Bocage



來源地：法國



包裝：一公斤



批次編號及此日期或之前食用：



（一）C5168109，二○二五年八月一日；



（二）C5170141，二○二五年八月三日；



（三）C5171082，二○二五年八月四日；及



（四）C5179039，二○二五年八月十二日



進口商：萬利食品有限公司及Akiten Limited



產品名稱：Brie Mariotte 60%



來源地：法國



包裝：一公斤



批次編號及此日期或之前食用：C5148130，二○二五年八月十六日



進口商：Ferrarini Pacific Limited



中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關產品可能受李斯特菌污染，正在法國進行回收，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現該進口商曾進口受影響批次產品。

發言人續指，相關進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架。市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物（即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等），即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。