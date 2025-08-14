一款由法國進口軟芝士疑李斯特菌污染　食安中心籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心周四（14日）呼籲市民不要食用一款由法國進口的軟芝士，指中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，有關產品可能受李斯特菌污染，正在法國進行回收。產品名稱為「St Maure Vieux Porche 45%」，屬200克裝。食安中心稱，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



食安中心籲市民不要食用一款由法國進口的軟芝士，指有關產品可能受李斯特菌污染。(資料圖片)

產品資料如下：

產品名稱：St Maure Vieux Porche 45% 200G

來源地：法國

包裝：200克

批次編號及此日期或之前食用：

（一）C5162104，2025年7月31日；

（二）C5169106，2025年8月5日；及

（三）C5175123，2025年8月13日

進口商：歐陸食品有限公司

食中心發言人說，中心得悉產品可能受李斯特菌污染後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品。 該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，市民可於辦公時間致電該進口商的熱線查詢。

發言人續說，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。