港產Make Meanings原味椰子雪糕大腸菌超標40%　食安中心令停售

食物環境衞生署食物安全中心今（12日）指，Make Meanings品牌一款港產的原味椰子雪糕，其大腸菌群含量超出法例上限40%，達到每克140個，中心已指令有關生產商及自動販賣機負責人即時停售有問題的雪糕。



涉事產品資料如下：

產品名稱：原味椰子雪糕

品牌：Make Meanings

產地：香港

淨容量：70毫升

此日期前最佳：2026年1月21日

生產商：比亞比雪糕國際有限公司

經銷商：祥和食品供應有限公司



涉事樣本大腸菌群含量達到每克140個

涉事的產品是Make Meanings一批2026年1月21日到期的70毫升原味椰子雪糕，其產地是香港，由比亞比雪糕國際有限公司生產、祥和食品供應有限公司經銷。食安中心指，其樣本的大腸菌群含量達到每克140個，比法例上限超出40個。

已要求製造廠徹底清潔和消毒

中心已通知有關生產商及自動販賣機的負責人，指令停售該產品。此外，中心已派員到涉事冰凍甜點製造廠調查及抽樣化驗，並要求製造廠進行徹底清潔和消毒。

根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。