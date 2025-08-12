港產Make Meanings原味椰子雪糕大腸菌超標40% 食安中心令停售
撰文：賴卓盈
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心今（12日）指，Make Meanings品牌一款港產的原味椰子雪糕，其大腸菌群含量超出法例上限40%，達到每克140個，中心已指令有關生產商及自動販賣機負責人即時停售有問題的雪糕。
涉事產品資料如下：
產品名稱：原味椰子雪糕
品牌：Make Meanings
產地：香港
淨容量：70毫升
此日期前最佳：2026年1月21日
生產商：比亞比雪糕國際有限公司
經銷商：祥和食品供應有限公司
涉事樣本大腸菌群含量達到每克140個
涉事的產品是Make Meanings一批2026年1月21日到期的70毫升原味椰子雪糕，其產地是香港，由比亞比雪糕國際有限公司生產、祥和食品供應有限公司經銷。食安中心指，其樣本的大腸菌群含量達到每克140個，比法例上限超出40個。
已要求製造廠徹底清潔和消毒
中心已通知有關生產商及自動販賣機的負責人，指令停售該產品。此外，中心已派員到涉事冰凍甜點製造廠調查及抽樣化驗，並要求製造廠進行徹底清潔和消毒。
根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。
尿液汽水｜可樂被加料 食安中心接1個案 額外抽樣本檢測無異常屯門新墟街市有叉燒含禁用工業染料橙黃二 食安中心指令停售澳洲「PH8」鹼性水含銅綠假單胞菌 百佳有售 食安中心籲停飲用大腸菌群｜Kochi Ice紅茶雪糕超標0.4倍 食安中心指示進口商回收