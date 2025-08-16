政府飲用水｜物流署招標疑受騙 梁籌庭：極度罕見 須加強監管

政府部份辦公室飲用水改用內地品牌，其中轉飲的「鑫樂－觀音山水」，製造商曾在內涉食安問題而引起關注。政府物流服務署今日（16日）公布，因未能信納供應商「鑫鼎鑫」能繼續履行合約，暫停其品牌「鑫樂」供應港島和部分離島政府辦公室的樽裝飲用水合約，更指會轉交警方調查。有消息指，政府詢問內地製造商，揭發無批准鑫鼎鑫投標，之後再向香港中標公司查詢，但無人應門，疑人去樓空。



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，政府招標程序和簽訂合約均一般正常手續，高層亦須與中標商互相接觸，核實對方的身份及產品來源，最後簽署保證書確保飲用水品質，所以今次情況極度罕見，形容烏龍事件理應不會出現。他又認為，涉事飲用水內地品牌本身涉及負面爭議，反映招標是無深究便簽訂合約，建議就飲用水招標要加強監管，不能單以考慮「慳錢」為先，稱畢竟身體健康很重要。



消息指，政府詢問內地製造商，揭發無批准鑫鼎鑫投標，之後再向香港中標公司查詢，但無人應門，疑人去樓空。 (資料圖片)

物流署於2025年6月，向鑫鼎鑫批出向港島和部份離島的政府辦公室供應樽裝飲用水的合約，為期36個月、價值5,294萬元的合約，涉及188萬桶18.9升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。公司2024年8月才恢復活動，不足一年便獲政府批出合約。該公司董事在港亦有經營物流、分銷等生意，去年向財仔借約1,800萬元。（詳見另稿）

消息指，政府轉用內地品牌飲用水後收到太多投訴，物流署向中標品牌的總公司查詢，揭發內地公司無經香港公司投標，亦無授權「鑫鼎鑫」投標。後有人亦向香港中標公司查詢，發現無人應門，疑人去樓空。

梁籌庭指，招標程序以及簽訂合約均經正常手續，認為情況極度罕見，烏龍事件亦根本沒有出現。（資料圖片）

政府高層須與中標商會面 審視合約條文 、核實身份

梁籌庭指，招標程序以及簽訂合約均經正常手續，政府高層應與中標商互相接觸，審視清楚合約條文，並核實對方的身份及產品來源，最後才簽署保證書確保飲用水品質，政府作為採買者無可能「這麼倉促的被騙了」，形容情況極度罕見，烏龍事件理應不會出現。

他續指政府採購通常都是價低者得，秉持以最低價格標得標案的原則之餘，惟仍需留意品牌品質是否達標。他認為，政府在此次標書中，遺漏了品牌在國內的負面信息，沒有深究便簽訂合約，惹來公務員間懷疑和不信任，但政府「反映得快，馬上停止」，使用舊合約供應商供應飲用水，值得稱讚。

往後處理籌標合約除了注重品牌品質之餘，梁籌庭表示政府不應為了以「慳錢」為首要目標，強行選擇市面上發現有問題的的供應商。 (網上圖片)

不應以「慳錢」為首要目標 須深入研究飲用水品牌

往後處理籌標合約除了注重品牌品質之餘，梁籌庭表示，政府不應以「慳錢」為首要目標，強行選擇市面上發現有問題的的供應商，需要仔細深入研究品牌，亦看市場供應情況，再研判選購上的優點或缺點，畢竟身體健康很重要。

他又建議為加強飲用水安全及招標流程，在簽署大型合約時「一定要有第三方去監察」，資金方面，也應有代表處理合約。