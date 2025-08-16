政府飲用水｜消息：內地製造商無授權鑫鼎鑫投標　中標公司無應門

獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水的鑫鼎鑫，周六（16日）被政府物流服務署指未能信納可繼續履行合約，更指會轉交警方調查。



消息指，政府詢問內地製造商，揭發無批准鑫鼎鑫投標，之後再向香港中標公司查詢，但無人應門，疑人去樓空。《香港01》發現，鑫鼎鑫2024年8月才恢復活動，不足一年，已獲政府批出合約。該公司董事在港亦有經營物流、分銷等生意，去年向財仔借約1,800萬元。



政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標。(網上圖片)

消息指，政府轉用內地品牌飲用水後收到太多投訴，物流署向中標品牌的總公司查詢，揭發內地公司無經香港公司投標，亦無授權「鑫鼎鑫」投標。之後有人向香港中標公司查詢，發現無人應門，疑人去樓空。

「鑫鼎鑫商貿有限公司」（XIN DING XIN TRADE CO., LIMITED）有在港註冊，2007年在港註冊成立，前稱「和高投資(集團)有限公司」，至2009年改名為鑫鼎鑫。

2020年，鑫鼎鑫向公司註冊處提「特別決議」文件，指公司處於不活動狀態，至2024年8月才恢復活動。

該公司註冊地址位於北角北港商業大廈一個商廈單位，有傳媒曾到現場查詢，但無人應門，亦無任何水牌。《香港01》記者曾致電鑫鼎鑫，但無人接聽。

8月11日，轉飲內地品牌「鑫樂」飲用水的金鐘政府合署，不時有公務員訂購本地或海外品牌飲用水，工人頻送貨。（林子明攝）

鑫鼎鑫的董事為呂子聰（LUI Tsz Chung），持香港身份證，報住港島地址。呂子聰同時任公司股東，另一股東名叫陳碧琳（CHAN Pik Lam）。呂子聰及陳碧琳均報住同一西灣河鯉景灣地址。

物流署於2025年6月，向鑫鼎鑫批出向港島和部份離島的政府辦公室供應樽裝飲用水的合約，即公司恢復活動後不足一年，已向政府投標，並中標取得為期36個月、價值5,294萬元的合約，供應港島區188萬桶18.9升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

2024年8月，上市公司香港信貸（1273）曾發稿指，「康彩有限公司」、呂子聰及陳碧琳以西灣河太康街一個住宅物業作抵押，獲批總額1,050萬元的的貸款。至2025年3月，香港信貸再發通告，指再向有關公司及人士，批出800萬元的新貸款，並透露之前的貸款尚有841.2萬元未還清。

通告指出「康彩有限公司」為一間從事物業投資控股業務公司，公司持有人為陳碧琳，而陳碧琳及呂子聰皆為商人，二人關係密切。

「康彩有限公司」註冊地址為鑫鼎鑫位於北角的辦公室，公司唯一董事兼股東為陳碧琳，呂子聰為公司秘書。