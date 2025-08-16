政府飲用水｜鑫鼎鑫另獲批近700萬元渠務署合約　供應940噸化學物

政府物流服務署今日（16日）公布，即日起暫停鑫鼎鑫商貿有限公司（鑫鼎鑫）為港島和部份離島的政府辦公室，提供由樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司製造的「鑫樂」品牌樽裝飲用水，為期36個月的合約，原因是未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，並已交由警方調查。

《香港01》發現，涉事的鑫鼎鑫原來於今年6月，另獲政府物流署批出6,862,000港元合約，為渠務署供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液。《香港01》已就事件向渠務署查詢是否收妥有關化學物及其用處等方面資訊，正候回覆。



長沙灣渠務署污水泵房。（資料圖片/郭倩雯攝）

根據政府第4641號公告，2025年6月已批出合約中，鑫鼎鑫在6月23日透過公開招標，投得渠務署一份6,862,000港元的合約，為渠務署供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液。

亞硫酸氫鈉溶液是一種無機化合物，在工業上有廣泛應用，例如作為漂白劑、防腐劑和抗氧化劑。

物流署今日指，因應近日取得有關鑫鼎鑫的營運資料，未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，遂決定根據合約條款由今日（16日）起暫停有關合約。物流署又說，會繼續嚴肅跟進，以採取進一步行動，包括是否終止有關合約，亦已將事件交予警方調查。

就政府飲用水風波，警方回覆查詢指，警方接獲相關部門報案，指懷疑樽裝飲用水供應商涉及違法行為，案件暫列作「求警調查」，交由東區重案組跟進。