啟德體育園、香港大球場辦盛事　運輸署提醒跨境旅客注意回程時間

啟德體育園和香港大球場因應在8月19及20日分別舉行歌手鄧紫棋演唱會和沙特超級盃，主辦方預計會有不少跨境旅客來港。運輸署提醒觀眾要預早規劃行程，留意運輸服務和口岸服務時間。



如果乘搭港鐵往羅湖過關，大球場的觀眾最遲晚上10時44分到銅鑼灣站乘車，啟德體育園觀眾則最遲11時01分到啟德站上車。



啟德體育園因應在8月19及20日舉行歌手鄧紫棋演唱會,運輸署提醒演唱會觀眾注意回程。(資料圖片/運輸署)

啟德體育園在8月19及20日舉行歌手鄧紫棋演唱會，經羅湖口岸過關返回內地的觀眾要留意屯馬綫尾班車，宋皇臺站和啟德站的尾班車分別在22:59和23:01分開出。而經落馬洲、皇崗、港珠澳大橋或深圳灣口岸的觀眾亦請預早購買跨境巴士車票。

運輸署提醒經落馬洲或皇崗過關的觀眾還可以乘搭特別巴士SP12，或在港鐵上水站轉乘276B/N73巴士到落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴。

運輸署提醒經落馬洲或皇崗過關的市民還可以乘搭特別巴士SP12，或在港鐵上水站轉乘276B/N73巴士到落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴。(資料圖片/李家傑攝)

香港大球場在8月19及20日舉行沙特超級盃。(資料圖片/運輸署)

因應香港大球場在8月19及20日同日舉行沙特超級盃，運輸署提醒球迷散場可以乘搭港島綫和東鐵綫前往羅湖站，最遲要晚上10時44分登上港島綫銅鑼灣站，並於11時01分登上金鐘站往羅湖的東鐵綫尾班車。

深圳灣口岸總站（資料圖片/盧翊銘攝）

此外，經落馬洲或皇崗口岸過關的球迷可以在銅鑼灣（摩頓臺）巴士總站乘搭特別巴士976S往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，再轉乘皇巴。經落馬洲/皇崗或深圳灣口岸的內地旅客，則可乘搭灣仔軒尼詩道及銅鑼灣（時代廣場外）的跨境巴士。

運輸署指預計到時落馬洲/皇崗口岸會十分繁忙，過關時間會較長，請觀眾和球迷耐心等候。（資料圖片/App截圖）

運輸署指預計到時落馬洲/皇崗口岸會十分繁忙，過關時間會較長，請觀眾和球迷耐心等候。運輸署署與團隊已督導營辦商預留足夠人手及車輛，確保公眾可以便捷入場，有序離場。