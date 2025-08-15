沙特超級盃｜C朗隨艾納斯抵港赴九龍塘冒雨操練　發文向香港示好

葡萄牙超級球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）周四（14日）與艾納斯隊友抵港，準備下星期的沙特超級盃。艾納斯到埗隨即進行操練，周四晚上在九龍塘聯校運動中心冒雨操練，即使雨勢不少，艾納斯眾將心情依然不錯。



C朗拿度隨隊在聯校運動中心練波。（艾納斯Facebook圖片）

沙特超級盃｜C朗隨艾納斯抵港 備戰下周二對伊蒂哈德

沙特超級盃下星期在香港大球場上演，C朗拿度效力的艾納斯率先在日前抵港，吸引不少球迷在尖沙咀酒店外守候。艾納斯抵港不久後，周四晚上隨即練波，在九龍塘聯校運動中心進行首節閉門操練。這個座落在香港浸會大學的球場，相信一眾浸大學生都不會陌生，在主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）帶領下練波，C朗拿度﹑祖奧菲歷斯﹑波索域等球星亦有出席。香港近期天氣不穩，在操練後段更下起大雨，艾納斯眾將沒被天雨影響，心情依然不錯。

（艾納斯Facebook圖片）

C朗隨艾納斯抵港，雖然步入酒店時未與球迷們互動，其後他在社交網站發文，上載操練時的圖片，並配上揮手的表情符號，示意「你好香港」。另外，艾納斯官方發布球隊出發至香港的花絮，當中C朗對鏡頭向香港球迷喊話：「香港陣間見！（See you soon Hong Kong）」