啟德零售館7月銷售額較開幕初增逾20%　體育園料下半年持續向好

啟德體育園指，零售館今年7月的銷售額較3月初期開幕初期增超過20％，第二季的日均人流亦較首季升逾一成。



園方預計，隨著園內多個戶外體育設施開放，加上第十五屆全國運動會及其他國際盛事陸續舉行，下半年體育園與零售館的人氣將保持旺盛，表現持續向好。



本地女歌手G.E.M.鄧紫棋在8月17日在啟德體育園主場館舉行第三場演唱會，持票樂迷傍晚時間開始入場，當中不乏內地歌迷。（譚曉彤攝）

羅拔臣及卓林普「香港桌球學院」8月進駐啟德零售館

體育園表示，多個國際知名品牌相繼進駐零售館，利物浦足球俱樂部於7月開設其大中華區首間官方旗艦店，吸引大批球迷前來朝聖；世界級桌球手羅拔臣及卓林普投資的「香港桌球學院」，亦於8月進駐啟德零售館。

零售館出租率近9成 30%餐廳及食肆在有活動日延長營業時

體育園指，零售館的出租率接近9成，吸引逾70間人氣食肆進駐。在體育園舉行盛事活動期間，觀眾和旅客對夜消和餘興派對的需求顯著上升，近3成餐廳及食肆延長營業時間至凌晨，促進香港的「夜經濟」發展。

親子遊樂空間「五行童樂園」於8月開放。（啟德體育園提供）

體育園指，親子遊樂空間「五行童樂園」於8月開放後，啟德零售館周末人流直迫五一黃金周和復活節長假水平，帶動零售館整體人流及消費。另外，位於啟德體育大道的JUST CLIMB攀石場館，昨日（16日）亦已開始試業，加上多個戶外體育設施已相繼開放使用，為體育園增添新元素，強化社區參與。