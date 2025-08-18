涉騙百分百貸款473萬　稱聘3人各月薪逾8萬　包括「光城者」成員

聲稱經營「電解水機」公司，涉訛稱受疫情影響營業額大跌三成，2021年申請政府的「中小企百分百貸款」，並避過抽查，獲發473萬元。該公司又稱共有3名各月薪過8萬的人，其中一人為疑策劃在法院及隧道放炸彈的組織，「光城者」的成員張昊揚。惟後來被指發張非該公司真實僱員，疑公司訛騙貸款，國安處其後拘捕多人。該公司唯一受薪的女文員，今(18日)在區域法院承認訛騙及洗黑錢罪，她將轉作控方證人，指證兩名不認罪的男被告。



至於張昊揚(25歲)在其涉國安罪行的案件達成認罪協商，張未有在本案被檢控。



女被告周婷婷（36歲，文員，她今承認1項串謀詐騙及2項洗黑錢罪。訛騙罪指她在2021年11月至2022年3月，串謀張昊揚及徐心（又名徐海珊）詐騙滙豐銀行的「百分百擔保特惠貸款」，虛稱豆香坊 2021年3月的銷售營業額，較去年同期跌超過 30%；另該公司每月支付張昊揚、何桂鴻及周婷婷的薪金及強制性公積金供款，每月招致港幣263,000元開支，從而誘使銀行批出逾473萬元貸款。兩項洗黑錢罪，指周先後在2022年3月至10月間，明知478,500 元，及一筆 79,500元款項或涉罪得益，仍把款項匯出。

女被告周婷婷在區域法院承認串謀訛騙及洗黑錢罪。(黃浩謙攝)

同案男被告何桂鴻否認訛騙罪。(陳曉欣攝)

同案男被告周子龍否認訛騙罪。(陳曉欣攝)

同案另兩名男被告：何桂鴻（40歲，餐飲從業員）及周子龍（48歲，商人）否認串謀詐騙罪，案件明天開審。

政府2020年推出百分百特惠貸款

女被告周婷婷

承認的案情指，財政司司長在2020年在「中小企融資擔保計畫」下，推出「百分百擔保特惠貸款」，旨在舒緩企業因收入減少而無法支薪或交租的壓力，以期減少企業倒閉和裁員，每家合資格企業可獲最高600萬元貸款，並可選擇最多24個月「還息不還本」安排。企業申請貸款時，須提供周年申報表、營業額證明、出糧紀錄和強積金供款紀錄等文件。

豆香坊只以1.3萬聘周任文員

涉案的企業豆香坊，其唯一獨資負責人叫徐心（又名徐海珊），公司報稱代理銷售「Enagic」電解水機。認罪的女被告周婷婷(下稱：周)自2021年10月起在豆香坊任文員，月入1.3萬元，是公司唯一的真正僱員。

申請貸款時訛稱聘3人每人月薪逾8萬

徐在2021年就豆香坊申請該貸款時，報稱除周以外，公司並有兩名全職員工，其中一人為張昊揚，每人月薪介乎81,000元至89,500元，連同強積金供款，每月支出26.3萬元。

聲稱營業額較去年同期下跌3成

此外，徐提供的損益表顯示公司在2020年1至3月平均營業額為265,849元，但報稅表顯示為137,039元，2021年的營業額則達167,690元，訛稱同期營業額下降逾3成。

申請避過抽樣審查獲批貸款

控方指徐以假文件在向匯豐銀行申請473.4萬元貸款，避過抽樣審查，在2022年3月獲批貸款。徐收到貸款後將3,220,000元轉入其私人戶口，她亦只還利息至同年10月。

各人收薪金後還給徐

周在期內曾開支票支付她與另外兩男的「薪金」，兩男會將薪金交還給徐，周扣除她實際月薪後，會把餘款交給徐。此外，周亦有份準備「百分百貸款」的文件給處理強積金。

周被捕稱有懷疑操作不合法

周在2022年10月被捕，她警誡下承認曾懷疑這操作是否合法，但她也想徐申請到貸款，故有幫忙她處理文件。徐同月被捕，其後棄保潛逃。

溫官質疑有多少同類申請

暫委法官溫紹明曾一度就申請這貸款是否毋須提交報稅表，又指這貸款來自公帑，若有人「走數」，便要市民承擔，直言作為普通市民，該段期間有多少這樣的申請。

案件編號：DCCC 60/2024