沙特超級盃香港｜C朗效力艾納斯迎戰伊蒂哈德　一文看清入場安排

【C朗/沙特超級盃香港直播/沙特超級盃香港/艾納斯對伊蒂哈德】「沙特超級盃賽事」將於今日（19日）起至下周六（23日）於香港大球場舉行，並於晚上8時進行半決賽，由球星「C朗」基斯坦奴朗拿度率領的艾納斯球隊對戰伊蒂哈德。主辦單位及警方公布入場安排以及掃桿埔及銅鑼灣實施的特別交通安排，以下一文看清，供球迷做足準備。



重要注意事項包括：

－ 入場人士不可攜帶任何塑膠、玻璃或金屬瓶子/容器、瓶裝或罐裝飲品，以及其他危險物品進場；

－ 未經許可不得在場內展示橫額、派發宣傳品、進行拍攝錄音；

－ 場館內不設大件行李寄存服務，僅可攜帶小型背囊、隨身手袋及個人物品入場。

C朗（Getty Images）

沙特超級盃2025座位表。（香港大球場）

入場安排一覽 不得攜帶塑膠、玻璃或金屬容器

－ 為確保觀眾安全，入場人士不得於觀賞節目期間攜帶任何塑膠、玻璃或金屬瓶子/容器、瓶裝或罐裝飲品，以及其他危險物品進場。場地保安人員亦有權檢查入場人士的隨身物件；

－ 未經許可，不得於場內展示橫額、彩旗、宣傳單張或任何形式之廣告以及派發推廣資料、紀念品及贈品；

－ 未經許可，禁止在場內進行拍攝及錄音；所有攝錄機及錄音設備均不得攜帶入場，亦不得攜帶食物及飲品入場

－ 為公眾安全起見，不得攜帶啤酒及含酒精飲品進入高層看台的座位區。

香港大球場。（資料圖片／林若勤攝）

港鐵交通安排 加密港島綫及東鐵綫班次

觀眾可乘搭港鐵港島線，於銅鑼灣站下車，由F出口步行前往香港大球場。出站後可沿百德新街、摩頓台方向直行，穿越維多利亞公園後達球場，全程步行約10至15分鐘。港鐵亦會在比賽日加密港島綫及東鐵綫班次。預計人流眾多，建議提早出發，避開入場高峰。

巴士及過境巴士交通安排

香港大球場周邊設有多個巴士站，包括「掃桿埔」、「摩頓台」及「天后站」，有超過30條巴士路線途經，包括城巴、九巴及新巴線路。比賽日也將開辦 976S 特別線，由銅鑼灣直達落馬洲公共運輸交匯處。

灣仔與銅鑼灣的跨境巴士服務會在活動結束後因應乘客需求而加強服務，方便旅客經落馬洲、皇崗及深圳灣口岸回內地。落馬洲及皇崗口岸 24小時通關，旅客可搭 976S 特別巴士，或經東鐵綫到上水轉乘九巴 276B或N73 前往落馬洲，接駁皇巴返內地。惟須留意服務時間，羅湖口岸最後一班接駁列車：10:44由銅鑼灣站開出、11:01由金鐘站開出。

由於香港大球場今日（19日）起一連兩日舉行賽事，跨境口岸屆時將十分繁忙，旅客需預留時間過關。

的士乘客及私家車安排 不設公眾泊車場

因香港大球場不設公眾泊車場，周邊停車位亦極為有限，建議觀眾避免駕車前往，以免因道路擠塞或停車困難耽誤入場時間。如有需要，可選擇在銅鑼灣區內泊車場（如時代廣場或世貿中心）停泊，再步行前往。

活動開始前的士及私家車可在近掃桿埔紀律人員體育及康樂會的加路連山道西面路旁；棉花路北面路旁；及近香港大球場正門的東院道南面路旁（的士落客區）及北面路旁（私家車落客區）落車

行李寄存安排 不設大件行李寄存服務

主辦單位建議觀眾盡量輕裝入場，根據往年安排及相關政策，場館內不設大件行李寄存服務，僅可攜帶小型背囊、隨身手袋及個人物品入場。為避免入場受阻，建議觀眾事先在場外安排寄存，例如使用香港地鐵站附近的行李寄存櫃，或租用周邊自助行李寄存服務。

比賽間掃桿埔及銅鑼灣交通管制

活動開始前的交通安排，於每個賽事日（19日、20日及23日）下午約5時30分開始實施：

封路

－ 加路連山道由其與禮頓道東面交界至棉花路的路段；

－ 加路連山道由其與東院道至棉花路的部分行車線；

－ 介乎恩平道與開平道的希慎道西行線；

－ 大球場徑；及

－ 介乎蘭芳道與希慎道的利園山道，專線小巴除外。

交通改道

－ 加路連山道由其與禮頓道西面交界至大球場徑的路段將改為單程南行；

－ 介乎大球場徑與銅鑼灣道的東院道將改為單程北行；

－ 加路連山道由其與禮頓道西面交界至連道的路段將劃出兩條行車道讓車輛從開平道駛入加路連山道；

－ 介乎禮頓道與開平道的希慎道將改為單程東行；

－ 希慎道東行線將劃出兩條行車道讓車輛右轉入開平道；

－ 離開利園一期私人車道的車輛須左轉入希慎道東行；

－ 沿恩平道行駛的車輛不准左轉入希慎道西行，須改經蘭芳道及白沙道；

－ 沿連道北行下山往加路連山道北行的車輛或須左轉入禮頓道西行；及

－ 沿蘭芳道行駛的車輛或不准左轉入利園山道南行，須改經利園山道北行、富明街及波斯富街南行，專線小巴除外。

活動期間交通安排

禁止學車人士駛入

每個賽事日下午五時至翌日凌晨12時30分，學車人士不可使用下列道路：

－ 禮頓道西行線；

－ 軒尼詩道以南的波斯富街；

－ 加路連山道；

－ 連道；

－ 大球場徑；

－ 棉花路；及

－ 東院道。

停車位暫停使用

位於下列道路的所有路旁停車位將於每個賽事日下午5時至翌日凌晨12時30分暫停使用：

－ 大球場徑；

－ 介乎大球場徑與棉花路的加路連山道北行線；

－ 開平道；

－ 新寧道；

－ 東院道；及

－ 新會道。

活動結束時交通安排

因應人流及交通情況，下列特別安排將於每個賽事日晚上約9時30分開始實施：

封路

－ 加路連山道；

－ 介乎加路連山道與棉花路的東院道；

－ 介乎東院道與高士威道的銅鑼灣道北行線；

－ 介乎東院道與高士威道的銅鑼灣道南行線，專營巴士及專線小巴除外；

－ 連道北行線（下山方向），前往連道一號、三號、五號及七號的車輛除外；

－ 開平道；

－ 新寧道，從利園三期停車場離開的車輛除外；

－ 新會道；

－ 利園山道，經軒尼詩道進出希慎廣場停車場的車輛除外；

－ 蘭芳道；

－ 富明街；

－ 白沙道；

－ 恩平道；

－ 啓超道；

－ 希慎道；

－ 信德街；

－ 棉花路；及

－ 禮頓道（如有需要）。

交通改道

－ 活動結束前，離開南華體育會停車場的車輛或准從西面出口右轉入加路連山道北行；

－ 活動結束前，離開東院道各大廈的車輛或准右轉入東院道北行；

－ 沿禮頓道西行的車輛不准經加路連山道駛入連道，須改經黃泥涌道及樂活道；及

－ 在禮頓道封閉期間，沿高士威道西行的車輛須改經伊榮街；沿摩理臣山道東行的車輛須改經堅拿道西；沿波斯富街南行的車輛須右轉入禮頓道西行；及沿堅拿道東南行的車輛不准左轉入禮頓道。

限制進出停車場

如有需要，位於加路連山道、東院道、大球場徑及棉花路的停車場將會在短時間內封閉。

封路期間，車輛或不准駛離位於封閉路段的停車場。

以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎該區當時的交通及人流情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。