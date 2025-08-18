沙特超級盃︱C朗缺席記招　賓施馬：祝他安好　一事引傳媒不滿

C朗拿度來港參與的沙特超級盃周二（19日）展開，首戰由C朗效力的艾納斯，迎戰賓施馬率領的伊蒂哈德；另一場準決賽——吉達艾阿里鬥艾卡迪沙則會在周三（20日）上演。

大會今（18日）在JW萬豪酒店前舉辦賽事發布會，兼讓4支參賽隊伍輪流會見傳媒，獲過百名沙特與本地傳媒追訪。



發布會前沙特超級獎盃在保安護送下入場，有沙特傳媒拍手，並一擁上前拍照。雖然大會提供耳機作即時傳譯，但只在球隊記招時提供服務，賽前發布會期間記者與沙特足總官員用阿拉伯文對答，聽得本地傳媒一頭霧水。

過百名沙特與本地傳媒追訪沙特超級盃記招。（夏家朗攝）

艾納斯主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）與球員祖奧菲歷斯率先亮相，新上任的佐治捷西斯明言，C朗拿度是自己選擇這份工作的最大原因，認為執教C朗是重大挑戰。他與祖奧菲歷斯都表明，目標是要贏得沙特超級盃，去好好準備新球季。

艾納斯主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）與球員祖奧菲歷斯率先亮相。（夏家朗攝）

年僅25歲但已效力多間球會的祖奧菲歷斯就稱，自己適應新地方、新文化不是問題，「足球是世界語言，去到哪裏都一樣，所有高水平球員都有能力去適應。」

被問到葡萄牙國家隊隊友迪亞高祖達離世，他指自己與對方關係親近，也認識其家人，認為發生的一切十分悲傷，「不論是我或全世界，都會對他的離開感到難過，我們會懷念他。」

祖奧菲歷斯加盟艾納斯，有指正是C朗做說客。（夏家朗攝）

在艾納斯舉行記招期間，由於發問傳媒人數眾多，時間卻有限，負責主持的沙特職員表明會由左至右讓記者提問，但有沙特傳媒因不獲發問機會而激動投訴。這位記者在祖奧菲歷斯發言期間高聲批評，之後更一度站立指罵職員，部份沙特傳媒嘗試讓他冷靜，最終艾納斯主帥佐治捷西斯「格外開恩」讓他提問，事件才得以平息。

同樣情況亦發生在伊蒂哈德身上，有資深記者在記招結束時堅持發問，他手持講稿，在表達對教練白蘭斯與射手賓施馬的愛慕後，向兩人各自提問；隨後有其他記者亦嘗試爭取機會，令賓斯馬顯得有點不耐煩，他雙手放在頭後表示：「下一次吧」。

賓施馬雙手放在頭後，顯得有點不耐煩。（夏家朗攝）

這位前皇家馬德里射手在記招上顯得相對冷靜，回應時聲線甚低，答得平淡且簡短。例如被問到伊蒂哈德是否圍繞他而組隊，他對問題感到有點錯愕，否認之餘也指出這條問題問得不是時候，記者再追問下，也只由翻譯代答。

對於明日會再鬥前皇馬隊友C朗拿度，賓施馬拒絕「個人主義」，「明日是兩支球隊的對壘，希望他一切安好吧。我們都有不錯的教練與球員，會展示出沙特足球的質素。」

前法國國家隊主教練白蘭斯。（夏家朗攝）

伊蒂哈德主帥白蘭斯就打趣指，就算自己有應付C朗拿度的戰術，也不會告訴傳媒，「不要忘記，我球員年代是後衛，曾經贏過不少獎項。」他力讚C朗是位好球員，「對方與我們都有好前鋒、好後衛，我們當然會嚴防他，但贏波是講求進攻與防守的。」